Renașterea criptomonedei XRP captează atenția piețelor. Un nou capitol către adoptarea la nivel global

După o perioadă marcată de incertitudini și volatilitate, criptomoneda XRP pare să fi intrat într-o nouă etapă. Cu o creștere de peste 300% în ultimele 12 luni, XRP își recâștigă poziția în topul pieței globale de criptomonede, ocupând, în prezent, locul patru după capitalizarea bursieră, arată Bitget, lider global în domeniul investițiilor de criptomonede.

Această revenire nu este alimentată doar de speculații, ci de o serie de factori fundamentali: clarificarea statutului juridic în SUA, lansarea de instrumente financiare reglementate și o strategie tehnologică ambițioasă din partea Ripple.

Acordul cu SEC redeschide drumul pentru investitori instituționali

Una dintre cele mai mari piedici în calea dezvoltării XRP a fost disputa juridică de durată dintre Ripple – compania fintech care a creat tokenul – și U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), care a pus sub semnul întrebării legalitatea vânzării tokenului. Finalizarea acestui conflict printr-un acord a oferit un semnal puternic de încredere pentru investitorii instituționali, permițând XRP să reintre în circuitul marilor portofolii.

Printre mișcările recente se numără solicitarea depusă de ProShares pentru lansarea a trei ETF-uri futures pe XRP – Ultra XRP, Short XRP și UltraShort XRP. Deși nu sunt ETF-uri spot, aceste instrumente marchează o etapă importantă în integrarea XRP în piețele financiare tradiționale, în așteptarea aprobării din partea SEC.

De asemenea, CME Group (cel mai mare operator de burse de instrumente financiare derivate din lume) a anunțat lansarea în luna mai a contractelor futures reglementate pe XRP, în timp ce Ripple a achiziționat Hidden Road, un broker principal aprobat de FINRA. Toate aceste elemente indică o creștere a încrederii în XRP ca activ financiar viabil, subliniază analiștii Bitget.

Succesul ETF-urilor spot pe Bitcoin lansate la începutul lui 2024 a demonstrat că instrumentele reglementate pot atrage capital instituțional de ordinul miliardelor de dolari. Pe acest model, Grayscale, 21Shares și Bitwise au depus cereri pentru lansarea de ETF-uri spot pe XRP, iar o decizie din partea SEC este așteptată până în luna octombrie.

Dacă aceste ETF-uri vor fi aprobate, este de așteptat un efect similar cu cel observat la Bitcoin, în care fluxurile de capital și interesul public ar putea propulsa XRP către noi maxime.

Chiar înaintea unor eventuale aprobări din partea autorităților, cererea pieței pentru instrumente structurate pe XRP este în creștere. Un exemplu este ETF-ul cu levier 2x lansat de Teucrium, care a atras 35 milioane de dolari în doar 10 zile de la lansare. Acest nivel de interes demonstrează că investitorii caută expunere diversificată și reglementată la active digitale precum XRP.

Previziuni de preț și evoluții tehnologice pentru 2025

Pe termen scurt, estimările privind evoluția XRP sunt variate. Banca Standard Chartered estimează un posibil preț de 5,50 dolari până la sfârșitul anului, în timp ce alți analiști, precum traderul veteran Peter Brandt, atrag atenția asupra unei posibile corecții dacă prețul întâmpină rezistență în zona de 3 dolari.

Din perspectivă tehnologică, Ripple a anunțat lansarea unui sidechain – un lanț paralel conectat la blockchainul principal – compatibil cu EVM (Ethereum Virtual Machine), ceea ce ar putea atrage dezvoltatori din zona DeFi interesați de contracte inteligente. În a doua parte a anului, sunt așteptate produse de creditare instituțională bazate pe stablecoin-ul RLUSD, dar și pe active reale tokenizate, semnalând un pas clar către integrarea finanțelor tradiționale cu blockchain-ul, punctează Bitget.

XRP, la intersecția dintre maturizare și inovație

După ani de controverse și volatilitate, XRP se află într-un punct de inflexiune. Reglementarea clarificată, creșterea interesului instituțional și extinderea infrastructurii tehnologice îl plasează într-o poziție favorabilă pentru a deveni un activ de bază în economia digitală, și nu doar un pariu speculativ.

Pentru investitori, mesajul este clar: XRP a depășit statutul de token experimental și devine un indicator al maturizării pieței cripto. Dacă trendul actual se menține, XRP ar putea ajunge să fie privit, alături de Bitcoin și aur, ca un instrument esențial de diversificare a portofoliilor în noua eră a finanțelor globale, precizează analiștii Bitget.