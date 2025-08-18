RetuRO lansează un proiect-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot în Capitală, care constă în montarea pe coșurile de gunoi municipale a unor compartimente speciale în care trecătorii pot lăsa ambalajele SGR (sticle, PET-uri sau doze) pentru a fi preluate ulterior de către persoanele care doresc să le returneze și să recupereze valoarea garanției.

”Noile sisteme instalate oferă posibilitatea cetățenilor aflați în parcuri, zone de promenadă sau alte locuri în care nu există puncte de returnare în imediata apropiere, de a lăsa ambalajele SGR în compartimentele special amenajate, de unde pot fi preluate ulterior într-un mod facil, fără a afecta curățenia din spațiile publice, de către persoanele interesate să recupereze garanția de 50 de bani”, se arată într-un comunicat al administratorului SGR.

Proiectul, inspirat de inițiative deja funcționale în state precum Țările de Jos și Irlanda, este implementat într-o primă etapă în București, în parcurile Kiseleff și Bazilescu, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, agenția de comunicare integrată Oxygen și Asociația CSR Nest, urmând să fie extins în perioada următoare și în alte sectoare ale Capitalei în colaborare cu autoritățile locale.

”Inițiativa pe care o lansăm astăzi nu este doar o soluție practică pentru colectarea ambalajelor, ci și o formă de solidaritate exprimată prin gesturi simple, cotidiene. Ea reflectă angajamentul nostru de a răspunde unor nevoi reale din comunitate, de a oferi fiecăruia dintre noi șansa de a contribui, simplu și firesc, la binele comun. Fiecare ambalaj lăsat într-un compartiment special poate deveni un pas conștient către o economie circulară care ține cont de realitățile sociale în care funcționează”, a declarat Anca Marinescu, corporate affairs și communication manager, RetuRO, citată în comunicat.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. este o companie ce funcționează pe principiul ”not for profit”, creată de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

Administratorul SGR funcționează cu finanțare exclusiv privată și are rolul de a asigura transparența asupra cantităților de ambalaje pentru băuturi puse pe piață și returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deșeurilor de ambalaje, în vederea atingerii țintelor de reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.