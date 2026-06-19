România a fost lider în UE la creșterea lucrărilor de construcții în luna aprilie

Lucrările de construcții au înregistrat o creștere modestă în Uniunea Europeană, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna martie 2026, însă România a fost țara cu cel mai puternic avans la acest capitol, cu o creștere de două cifre de la o lună la alta, arată datele publicate, joi, de Eurostat.

Conform acestor date, lucrările de construcții au crescut cu 0,6% în zona euro și cu 0,8% în UE în luna aprilie 2026, comparativ cu luna martie 2026. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în România (10,3%) și Ungaria (6,9%). În cazul României, creșterea de 10,3% din luna aprilie vine după o scădere de 0,6% în luna martie.

În ritm anual, luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, lucrările de construcții au crescut cu 0,9% în zona euro și cu 1,5% în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia (31,6%) și România (23,8%). În cazul României, creșterea de 23,8% din luna aprilie vine după un avans de 8,3% în luna martie.

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), în România, în aprilie 2026 comparativ cu luna martie a acestui an, volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie brută, cu 14%, creștere evidențiată la lucrările de reparații capitale (+17,3%), lucrările de întreținere și reparații curente (+17,1%) și la lucrările de construcții noi (+12,6%).

Pe obiecte de construcții, au avut loc creșteri astfel: clădirile rezidențiale (+15,8%), lucrările de construcții inginerești (+13,9%) și la clădirile nerezidențiale (+12,9%).

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 10,2%, creșterea fiind evidențiată la lucrările de construcții noi (+13,4%), lucrările de reparații capitale (+12,9%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+6,3%).

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile nerezidențiale (+12,8%), construcțiile inginerești (+12,2%) și la clădirile rezidențiale (+8,6%).

În aprilie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 20,7%.

Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat la lucrările de construcții noi (+24,4%), lucrările de întreținere și reparații curente (+21,2%) și la lucrările de reparații capitale (+3,9%). Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la construcțiile inginerești (+27,5%), clădirile nerezidențiale (+17%) și la clădirile rezidențiale (+8,8%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 20,3%.

Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat astfel: lucrările de construcții noi (+28%), lucrările de întreținere și reparații curente (+19,8%) și la lucrările de reparații capitale (+5,9%). Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la construcțiile inginerești (+26,0%), clădirile nerezidențiale (+21,1%) și la clădirile rezidențiale (+10,8%).