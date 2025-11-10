România devine hub al medicinei viitorului: mâine, la București, are loc primul Congres Internațional de Longevitate

Marți, 11 noiembrie, la Biblioteca Națională a României, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează primul Congres Internațional de Longevitate din țară și din Europa de Sud-Est. Este un moment de referință: cercetători și clinicieni din centre academice de top vin la București pentru a discuta, cu date și rezultate, cum putem crește numărul anilor trăiți în sănătate.

Congresul pune la aceeași masă două direcții care se completează. Pe de o parte, noile frontiere ale științei longevității: biomarkeri care descriu „vârsta biologică” mai precis decât vârsta din buletin, modele matematice care urmăresc inflamația cronică și metabolismul, soluții de reprogramare a celulelor pentru a inversa semne ale îmbătrânirii observate în laborator. Pe de altă parte, Medicina 3.0, adică tot ce ține de prevenție cu sens clinic: nutriție personalizată, diagnostic de precizie, protocoale adaptate profilului fiecăruia și utilizarea inteligenței artificiale pentru a integra analizele în decizii medicale aplicabile.

Delegația internațională numără 10 speakeri din 5 țări și este susținută de parteneriatul cu International Longevity Alliance, una dintre cele mai puternice rețele globale dedicate longevității.

Longevitatea devine măsurabilă și gestionabilă. Vârsta biologică se poate estima cu ajutorul markerilor validați, iar monitorizarea pe termen lung arată dacă un protocol funcționează sau nu. Intervențiile se calibrează după răspunsul real al organismului, nu după medii statistice. În paralel, cercetările asupra reprogramării celulare și eliminării celulelor „obosite” (senescente) conturează direcții noi pentru a întârzia bolile asociate vârstei.

Congresul este conceput ca o platformă de lucru: sesiuni științifice, discuții despre protocoale aplicate, exemple de bune practici din centre internaționale și un panel dedicat soluțiilor validate pentru extinderea duratei de viață sănătoase. România intră astfel în circuitul marilor dezbateri despre medicina longevității, cu un eveniment care aduce laolaltă date, metode și instrumente pe care medicii și cercetătorii le folosesc deja.

Evenimentul are caracter academic și se adresează profesioniștilor din sănătate și cercetare, dar este relevant pentru oricine urmărește să-și protejeze anii buni de viață. Congresul deschide Longevity Expo Forum Fest, singurul târg din România dedicat longevității, organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, în perioada 11–13 noiembrie. Detalii pe fundatiadanvoiculescu.ro.