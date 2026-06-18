România pierde 12 poziții în clasamentul celor mai competitive economii din lume

România a coborât 12 poziții, până pe locul 61, în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume, potrivit celei mai recente ediții a raportului anual al Institutului pentru Management și Dezvoltare /IMD/ din Lausanne /Elveția/, publicat joi.

România este devansată de țări precum Polonia (locul 41), Ungaria (51) și Bulgaria (56), dar este în fața unor țări precum Mexic (locul 62) și Slovacia (locul 63).

Rezultatele Anuarului Competitivității Mondiale 2026 arată că România trebuie să ia măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor publice pentru a reduce deficitul bugetar; să accelereze investițiile în domenii precum cercetare, dezvoltare și inovare; să furnizeze sprijin companiilor pentru a implementa transformarea digitală însoțită de modernizarea competențelor digitale; să îmbunătățească

sistemele de sănătate și educație și să modernizeze industria națională de apărare.

La nivel global, Elveția și-a pierdut poziția de cea mai competitivă economie din lume în favoarea Singapore, alunecând pe locul trei în clasament, deoarece tarifele comerciale ale SUA și un franc elvețian puternic au afectat fluxurile de investiții. Deși Elveția a rămas țara europeană cu cel mai bun scor, ea a fost depășită și de Hong Kong în Clasamentul Competitivității Mondiale IMD 2026, publicat joi. Eficiența afacerilor a fost esențială pentru revenirea Singapore pe primul loc, o poziție pe care a deținut-o ultima dată în 2024.

Studiul World Competitiveness Yearbook (WCY) este realizat anual, începând cu 1989, și analizează competitivitatea economiilor pe baza a aproape 350 de criterii. În studiul din 2026 sunt cuprinse 70 de țări. Indicatorii sunt grupați în patru categorii, respectiv performanțe economice, eficiența guvernului, eficiența afacerilor și infrastructura.