România și Republica Populară Chineză își consolidează cooperarea în agricultură

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a semnat marți, la Beijing, un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii între România și Republica Populară Chineză, un document care deschide noi oportunități pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar românesc și extinderea exporturilor pe piețe externe.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, transmis AGERPRES, documentul stabilește un cadru solid pentru cooperare bilaterală în domenii esențiale precum securitatea alimentară, investițiile în agricultură, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea, precum și schimbul de tehnologii moderne.

‘Acest parteneriat transmite un mesaj clar: România nu mai acceptă rolul de simplu exportator de materii prime. Ne consolidăm poziția ca furnizor de produse agroalimentare cu valoare adăugată, deschidem piețe noi și atragem investiții în procesare. Cooperarea cu Republica Populară Chineză reprezintă o oportunitate reală pentru fermierii și industria alimentară din România’, a declarat Florin Barbu, în comunicatul citat.

Prin acest acord, România își reafirmă obiectivul strategic de a deveni nu doar un furnizor de materii prime, ci un actor competitiv pe lanțul valoric agroalimentar, cu accent pe procesare, valoare adăugată și diversificarea piețelor de export.

Memorandumul include, de asemenea, cooperarea în domenii de interes major pentru agricultura românească, precum industria vinului, dezvoltarea capacităților de procesare, transferul de tehnologie și formarea profesională, precum și atragerea de investiții reciproce.

Semnarea acestui document marchează un pas important în consolidarea relațiilor economice dintre cele două state și creează premisele pentru dezvoltarea unor proiecte concrete, cu impact direct asupra fermierilor și procesatorilor români, se precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, memorandumul are o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, și va fi implementat printr-un grup de lucru comun care va stabili prioritățile și proiectele concrete de colaborare.