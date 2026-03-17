Românii au nopți albe din cauza banilor. 75% spun că stresul financiar le afectează sănătatea mintală, iar 85% declară că nu dorm bine din cauza grijilor

Presiunea financiară este parte din viața de zi cu zi a românilor, iar grijile legate de bani se resimt la nivel emoțional și personal, se arată într-un sondaj de opinie realizat în luna februarie, la solicitarea XTB România, de către Reveal Marketing Research. Aproape 75% dintre respondenți au spus că, în ultima lună, grijile legate de bani le-au afectat sănătatea mintală și le-au produs anxietate. În același timp, mare parte din oameni au declarat că problemele financiare le-au afectat calitatea somnului.

„Când presiunea financiară vine simultan din mai multe direcții, oamenii au nevoie, mai mult decât oricând, de instrumente care să le redea sentimentul de control. Investițiile pot contribui la mai multă stabilitate prin potențialul lor financiar, dar și prin sentimentul de control pe care îl pot oferi în această realitate marcată de lipsă de predictibilitate. Pentru mulți oameni activi profesional, mai ales într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială schimbă rapid piața muncii, devine tot mai important să își construiască soluții mai clare pentru viitor”, declară Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Creșterea prețurilor la bunurile esențiale este, de departe, principalul factor (36%) care generează stres financiar, în special în rândul respondenților din categoria de vârstă 55+.

Pe locul al doilea se află cheltuielile neplanificate (19%), precum reparații sau urgențe medicale. Plățile neașteptate afectează într-o măsură mai mare femeile, dar și tinerii de 25–34 de ani și persoanele de peste 55 de ani.

Pe locul al treilea ca factor de stres se situează siguranța locului de muncă (15%). Acesta a fost menționat mai ales de oamenii cu vârste cuprinse între 45 și 55 de ani. Povara datoriilor este, de asemenea, un motiv de stres pentru români (15%), mai ales pentru cei care își construiesc o familie, din grupa de vârstă 35–44 de ani.

Grija zilei de mâine, efect asupra sănătății mintale a românilor

La întrebarea „În ultimele 30 de zile, cât de des v-au afectat grijile financiare sănătatea mintală?”, rezultatele arată că impactul este unul important pentru o mare parte din populație. 75% dintre respondenți au spus că grijile privind banii le afectează negativ starea psihică, ceea ce indică o presiune constantă generată de incertitudinea financiară. Analiza pe gen evidențiază diferențe: 48% dintre femei spun că sunt mai afectate, comparativ cu 37% dintre bărbați, în timp ce restul respondenților nu au furnizat informații privind genul.

85% dintre români au avut cel puțin ocazional nopți albe din cauza banilor

În ultima lună, 85% dintre români au avut cel puțin o dată dificultăți în a adormi din cauza problemelor cu banii. Și în acest caz apar diferențe de gen: 32% dintre femei au declarat că grijile legate de buget le afectează frecvent calitatea somnului, comparativ cu 25%, procentul bărbaților. În ceea ce privește vârsta, impactul este mai pronunțat în rândul persoanelor cu vârste între 45 și 55 de ani (32%), urmate de categoria 25–34 de ani (30%), ceea ce poate arata că perioadele cu responsabilități financiare ridicate influențează cel mai mult calitatea somnului.

La întrebarea „Care este zona în care simțiți cel mai mult impactul stresului financiar?”, peste un sfert (34%) dintre români au menționat starea de spirit și motivația. Cei mai afectați sunt cei de peste 56 de ani, ponderea lor fiind cea mai mare la analiza pe vârste a respondenților.

Alte efecte importante sunt resimțite de oameni la nivelul sănătății (17%), precum și asupra somnului și nivelului de energie (17%). În același timp, 15% dintre respondenți au spus că stresul financiar le afectează viața de familie, fenomen mai frecvent în rândul persoanelor de 25–34 de ani. Performanța profesională rămâne, totuși, în mare măsură neafectată, doar o mică parte dintre respondenți indicând un impact asupra muncii (5%).

„Faptul că doar 5% dintre respondenți spun că stresul financiar le afectează performanța profesională nu înseamnă că presiunea lipsește, ci mai degrabă că mulți încearcă să o țină sub control la locul de muncă. Când oamenii continuă să funcționeze profesional în condiții de stres constant, există riscul ca această presiune să se mute în alte zone importante din viața lor. În acest context, orice formă de planificare financiară care poate aduce mai multă siguranță, inclusiv orientarea către investiții făcute cu disciplină, poate avea un rol important în reducerea acestei presiuni”, adaugă Irina Cristescu.

Sentimentul de siguranță financiară scade odată cu înaintarea în vârstă

Doar 38% dintre românii care au răspuns la sondaj spun că se simt în siguranță din punct de vedere financiar pentru următoarele 12 luni, iar încrederea nu este distribuită uniform. Sentimentul de siguranță scade odată cu înaintarea în vârstă: de la 51% în rândul tinerilor de 18–24 de ani la doar 30% în cazul celor de peste 45 de ani. Acest sentiment de stabilitate financiară atinge cel mai scăzut nivel în segmentul de vârstă 55+ (28%), ceea ce înseamnă că cei care se apropie de pensionare se tem pentru viitorul lor financiar.

În ceea ce privește analiza pe gen, datele arată că bărbații declară într-o proporție mai mare că se simt încrezători din punct de vedere financiar pentru următoarele 12 luni (44%), comparativ cu femeile (30%).

