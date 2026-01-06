Ryanair și Wizz Air au înregistrat creșteri ale traficului de pasageri în decembrie

Companiile aeriene low-cost Ryanair Holdings PLC și Wizz Air Holdings PLC au raportat luni creșterea traficului de pasageri în decembrie, pe fondul majorării cererii, informează site-ul lse.co.uk.

Rezultatele Wizz vin în urma sporirii semnificative a capacității înaintea sezonului de iarnă. compania pregătind și sezonul de vară 2026.

Ryanair a raportat o creștere de 6,6% a traficului de pasageri în decembrie, la 14,5 milioane, de la 13,6 milioane în urmă cu un an, în timp ce gradul de umplere al avioanelor s-a menținut la 92%. Compania irlandeză a operat luna trecută peste 82.000 zboruri.

Datele preliminare arată că Ryanair a transportat 206,5 de milioane de pasageri anul trecut, un avans de 4,7% față de 197,2 milioane în urmă cu un an, în timp ce gradul de umplere al avioanelor s-a menținut la 94%.

Wizz Air a raportat o creștere de 15,5% a traficului de pasageri în decembrie, la 5,8 milioane, de la 5,1 milioane în urmă cu un an. Numărul de locuri a crescut cu 16,3%, la 6,7 milioane, de la 5,9 milioane, având ca rezultat reducerea gradului de umplere al avioanelor la 85,9%, de la 86,5%.

Datele preliminare arată că Wizz a transportat 68,6 de milioane de pasageri anul trecut, un avans de 9,4% față de 62,7 milioane în urmă cu un an, în timp ce gradul de umplere al avioanelor a urcat la 91%, de la 90,7%.

Wizz, cu sediul în Budapesta, a anunțat că a demarat ‘o strategie de creștere a densității rețelei’ în decembrie, adăugând a 15-a aeronavă la flota sa de pe aeroporturile din Londra, Roma, Tirana și Varșovia. De asemenea, compania a redeschis baza sa din Târgu Mureș (România) și a deschis o nouă bază la Varșovia.

Luni, acțiunile Ryanair au scăzut cu aproximativ 0,1% la Bursa de la Frankfurt, în timp ce titlurile Wizz Air au urcat cu 0,5% la Bursa de la Londra.