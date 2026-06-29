Saudi Aramco reia încărcările de petrol din terminalul Ras Tanura, semnal că exporturile din Golf revin treptat la normal

Gigantul petrolier saudit Saudi Aramco a reluat vineri încărcările de ţiţei din terminalul Ras Tanura, după o întrerupere de aproape patru luni, potrivit datelor privind traficul maritim. Reluarea exporturilor este considerată un semn important că fluxurile de petrol din Golful Persic încep să se normalizeze după conflictul dintre Iran, Statele Unite şi Israel, transmite CNBC.

Decizia vine chiar dacă joi o navă comercială aparţinând companiei taiwaneze Evergreen Marine a fost lovită de un obiect neidentificat în apropierea Strâmtorii Hormuz, incident care arată că riscurile de securitate din regiune nu au dispărut complet.

Datele de transport maritim arată că două petroliere de tip VLCC (Very Large Crude Carrier), operate de compania saudită Bahri, încărcau petrol la Ras Tanura, cel mai mare terminal petrolier din lume. Un al treilea petrolier se îndrepta spre terminal, iar un al patrulea aştepta în apropiere. Fiecare astfel de navă poate transporta aproximativ 2 milioane de barili de petrol.

Terminalul Ras Tanura, situat pe coasta estică a Arabiei Saudite, exporta înainte de conflict peste 5 milioane de barili pe zi. Tot aici se află şi cea mai mare rafinărie destinată pieţei interne din ţară, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi, care fusese oprită preventiv în timpul războiului.

Ultimul transport de petrol încărcat de Aramco din Ras Tanura înainte de întrerupere a plecat spre China pe 8 martie. Ulterior, compania a fost nevoită să redirecţioneze exporturile către portul Yanbu, de la Marea Roşie, după ce blocada iraniană din Strâmtoarea Hormuz a împiedicat navele să intre în Golful Persic.

Conflictul a redus exporturile de petrol ale Arabiei Saudite la aproximativ 4 milioane de barili pe zi în ultimele trei luni, faţă de peste 7 milioane de barili pe zi în luna februarie.

În paralel, presiunea pe piaţa petrolului creşte pe măsură ce tot mai multe state din regiune îşi majorează exporturile. Saudi Aramco este aşteptată să reducă semnificativ preţurile oficiale de vânzare pentru livrările din august, în contextul intensificării concurenţei dintre producători.

Şi alte state din Golf îşi accelerează livrările. Compania irakiană SOMO şi statul Qatar au lansat licitaţii pentru vânzarea de ţiţei, după iniţiative similare din Kuweit şi Emiratele Arabe Unite. În acelaşi timp, şi Iranul încearcă să îşi majoreze rapid exporturile, profitând de suspendarea temporară a unor sancţiuni americane. Două petroliere goale au intrat deja în Golf pentru a încărca petrol iranian.

Potrivit firmei de consultanţă Rystad Energy, producţia de petrol blocată în statele din Golf a scăzut de la 11,7 milioane de barili pe zi la mijlocul lunii iunie la 9,6 milioane de barili pe zi, iar compania estimează că producţia şi exporturile din regiune ar putea reveni complet la nivelurile normale până la sfârşitul anului.

Pe fondul revenirii treptate a livrărilor şi al creşterii numărului de petroliere care tranzitează Strâmtoarea Hormuz, preţurile internaţionale ale petrolului au scăzut vineri cu peste 1 dolar pe baril, investitorii anticipând o îmbunătăţire a ofertei globale.