Scădere ușoară a prețului mediu de vânzare a apartamentelor, la nivel național, în iulie

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor, la nivel național, pentru apartamentele scoase la vânzare, indiferent de vechimea acestora, a ajuns, până la finele lunii iulie, la valoarea de 1.829 euro/mp utili, în ușoară scădere de la 1.854 euro/mp utili, la începutul verii, relevă datele cuprinse în Indicele Imobiliare.ro, publicate joi.

Potrivit analizei de specialitate, în ciuda acestei mici reduceri, apartamentele din România rămân semnificativ mai scumpe decât în iulie 2024, când proprietarii și dezvoltatorii solicitau, în medie, 1.611 euro/mp utili pentru locuințele puse în vânzare, un preț cu aproape 14% mai mic.

În privința segmentului de apartamente rezidențiale noi, în Cluj-Napoca, Brașov și Constanța s-au putut observa reașezări ale prețurilor. Astfel, în Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns de la o medie de 3.233 euro/mp utili, în iunie, la 3.108 euro/mp utili, în iulie.

Specialiștii în imobiliare subliniază că, în al doilea cel mai scump oraș din țară, Brașov, apropierea termenului limită pentru achiziția locuințelor cu TVA 9% a dus la o reducere a prețului mediu cu circa 2%, până la 2.452 euro/mp utili.

Totodată, în Constanța, prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele situate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani a fost de 1.941 euro/mp util, cu aproape 6% mai mare decât cel aferent intervalului similar din 2024.

La nivelul Capitalei, cumpărătorii au putut achiziționa locuințe noi cu un preț mediu de 2.258 euro/mp utili, cu 16% mai mare decât cel solicitat celor care își doreau să devină proprietari la mijlocul verii trecute.

Conform cercetării, Iași și Timișoara au fost singurele mari orașe din țară unde apropierea majorării cotei TVA la 21% a dus la apariția unei ușoare creșteri, cu aproximativ 2%, la nivelul prețurilor. Prețul mediu solicitat în Iași pentru apartamentele noi a atins valoarea de 1.872 euro/mp utili, în timp ce în Timișoara acesta a crescut până la 2.150 euro/mp utili.