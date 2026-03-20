Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 – adoptat

UPDATE 12:55. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptat, vineri, de plenul reunit al Parlamentului.

S-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă și o abținere.

UPDATE 12:25. Dezbaterile din plenul Parlamentului asupra proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 au fost finalizate vineri.

Nu a fost acceptat niciun amendament din cele respinse de Comisiile de buget-finanțe.

Anterior, au fost finalizate și dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat pe 2026.

La ora 12:45 este programată sesiunea de vot final, iar parlamentarii trebuie să își exprime votul pe cele două proiecte de lege.

Știrea inițială. Plenul reunit al Parlamentului a suspendat, vineri dimineața, la ora 3:00, dezbaterile pe proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 și pe cel al asigurărilor sociale de stat, ca acestea să fie reluate la ora 10:00, așa cum a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus ședința comună a Legislativului.

Dezbaterile vor fi reluate de la anexa 3 – ordonator de credite Ministerul Culturii.

Premierul Ilie Bolojan a participat la toate dezbaterile, fiind prezent în sala de plen de la începutul ședinței comune și până când aceasta a fost suspendată.

Au fost aprobate deja articolele din proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026.

Un singur amendament formulat la aceste articole, respins anterior în Comisiile reunite de buget-finanțe, a fost adoptat în plen. Acest amendament a fost propus de deputatul PSD Adrian Solomon și vizează suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte cu sumele necesare pentru majorarea cu zece posturi pentru personalul neclerical (două pentru Biserica Ortodoxă de Rit Vechi și opt pentru Muftiatul Cultului Musulman din România).

Senatul și Camera Deputaților se reunesc din nou de la ora 10:00 pentru a continua dezbaterea pe anexele de la proiectul legii bugetului de stat și pentru a lua în discuție proiectul legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Votul final pe cele două proiecte de lege va fi dat tot în cursul zilei de vineri, la finalul dezbaterilor.

Dezbaterile asupra bugetului de stat pe anul 2026 au început, joi seara, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Lucrările ședinței comune a Legislativului sunt conduse de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 391 de parlamentari din totalul de 463.

Inițial, ședința plenului reunit a fost programată pentru miercuri, dar dezbaterile au fost blocate în comisiile de buget-finanțe, după ce reprezentanții PSD au anunțat că nu vor vota bugetul dacă nu va fi aprobat amendamentul privind pachetul social.

Discuțiile din comisii au fost reluate joi după-amiază, după ce liderii coaliției s-au întâlnit, au ajuns la un acord și au găsit o soluție pentru susținerea amendamentului.

Comisiile de buget-finanțe au dat un raport favorabil pentru proiectele bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.