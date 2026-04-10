Șerban: Astăzi am semnat contracte de finanțare cu SRI,STS și SPP ce vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de încărcare

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a semnat, joi, trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază, investițiile vizând achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

‘Astăzi, am semnat trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază. Investițiile, finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare. Decarbonizarea transportului trebuie să înceapă de la stat. Nu putem cere sectorului privat să accelereze tranziția dacă instituțiile publice nu dau exemplu’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, proiectele vor reduce semnificativ emisiile de CO2, vor scădea costurile de operare și vor crește independența energetică.

‘În contextul actual, securitatea și sustenabilitatea sunt strâns legate, iar investițiile în mobilitate curată reprezintă o prioritate strategică. Vom continua să folosim Fondul pentru Modernizare pentru investiții cu scopul de a avea un sistem de transport mai curat, eficient și sustenabil’, a transmis ministrul Transporturilor.