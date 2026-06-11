Președintele BYD încearcă să îi liniștească pe investitori spunând-le că firma va fi cel mai mare producător auto mondial

Wang Chuanfu, președintele BYD, a declarat marți că se așteaptă ca firma chineză să devină cel mai mare producător auto din lume în următorii cinci ani, încercând să îi liniștească pe investitori după o scădere semnificativă a cotațiilor acțiunilor companiei, transmite Reuters.

BYD, care în 2025 s-a clasat pe locul șase la nivel global, cu 4,6 milioane de vehicule vândute, s-a străduit să rămână pe un trend de creștere după ce vânzările sale pe piața chineză au fost afectate de intensificarea concurenței în ultimul an. În ultimele 12 luni, acțiunile BYD au înregistrat un declin de peste 45% la Bursa de la Hong Kong, în timp ce acțiunile sale listate la Shenzhen au scăzut cu 33%.

Luând cuvântul la adunarea generală anuală a acționarilor BYD, desfășurată la sediul central de la Shenzhen, Wang s-a adresat unui public de aproape 1.000 de acționari, subliniind accentul pus pe creșterea producției de baterii Blade de ultimă generație, pe care a identificat-o drept principalul blocaj în calea creșterii din acest an.

‘BYD va deveni cu adevărat producătorul auto numărul 1 la nivel global în cinci ani’, a declarat Wang, citat de agenția de presă Shanghai Securities News, subliniind exporturile puternice și progresele tehnologice ale firmei, inclusiv progresele tehnologice în domeniile baterii și încărcare rapidă, despre care crede că vor stimula creșterea atât pe plan intern, cât și internațional.

Miercuri, BYD a confirmat că Wang a declarat că își dorește ca firma să fie cel mai mare producător auto mondial, dar nu a oferit alte detalii despre discuțiile care au avut loc cu prilejul AGA.

Pentru a atinge acest obiectiv, firma chineză ar trebui să depășească grupul japonez Toyota Motor, care a vândut de peste două ori mai multe vehicule decât BYD în 2025. Însă Toyota a văzut cum cota pe piață externă s-a erodat în regiuni precum Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu, unde producătorii auto chinezi au înregistrat o creștere semnificativă în acest an, conform datelor furnizate de Asociația producătorilor chinezi de autoturisme.

În perioada ianuarie-mai anul curent, exporturile BYD au crescut cu 65% față de aceeași perioadă a anului trecut, Brazilia, Marea Britanie și Australia fiind cele mai mari piețe ale constructorului chinez, grație barierelor comerciale relativ scăzute.

Chiar și așa, această creștere a exporturilor nu a reușit să compenseze o performanță internă mai slabă, astfel că livrările totale ale BYD în primele cinci luni ale anului au scăzut cu peste 20%.

Miercuri dimineața, acțiunile BYD cotate la bursele din Hong Kong și Shenzhen au înregistrat scăderi de 4,3%, respectiv 1,6%.