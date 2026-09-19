Siegfried Mureșan: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat vineri că nu ia în calcul să-și depună mandatul în niciun scenariu.

‘Nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Președintele României m-a desemnat. Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii. Vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta Cabinetul de miniștri și vom depune Cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audieri serioase, pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de învestitură’, a spus Siegfried Mureșan, la Digi 24, întrebat dacă va lua în calcul depunerea mandatului în scenariul în care nu va strânge voturile necesare pentru învestirea Guvernului pe care-l va propune.

El a subliniat, întrebat dacă există vreun scenariu în care să-și depună mandatul, că nu are în vedere depunerea mandatului.

Siegfried Mureșan a explicat cum l-a anunțat președintele că îl va desemna premier, precizând că a agreat cu șeful statului să aibă o întâlnire săptămâna viitoare, la revenirea acestuia în țară.

‘Președintele României m-a contactat ieri și m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma Guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutaserăm despre formarea Guvernului în această perioadă. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată. Am reflectat atât dumnealui, cât și eu cum putem să discutăm, de vreme ce dumnealui nu se află în București în aceste zile. Și am agreat să fim în legătură, am agreat să ne întâlnim la revenirea în țară a domniei sale săptămâna viitoare’, a precizat Mureșan.

Premierul desemnat a menționat că, după ce a avut o primă discuție cu șeful statului, în care și-au ‘calibrat punctele de vedere’, l-a informat pe președintele Partidului Național Liberal, premierul interimar Ilie Bolojan.

‘A fost pentru noi, mulți colegi liberali, o traumă modul în care s-a încercat formarea Guvernului condus de domnul Adrian Veștea. Am avut o discuție cu președintele Ilie Bolojan. Împreună cu domnia sa am agreat să ne informăm partenerii de la USR și UDMR, fiindcă și acesta este un lucru esențial, adică deschiderea și transparența față de partenerii mei, față de cei care mă susțin sunt importante pentru mine. După care am avut o a doua discuție cu președintele României. Dumnealui m-a anunțat că va anunța și exact așa au decurs lucrurile, vă spun, transparent’, a explicat Mureșan.

Pentru Ilie Bolojan și pentru el, este ‘un demers serios’, a menționat acesta, adăugând că afirmația din spațiul public conform căreia ar fi avut vreo ezitare este o ‘interpretare eronată’.

‘Președintele și cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuție pe acest subiect și dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic și în 30 de minute, practic, dumnealui m-a anunțat că va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul. Cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid ieri. Chiar nu poate fi vorba de ezitări. Cred că 30 de minute e un pic mai scurt și mai rapid decât 84 de zile’, a mai spus Siegfried Mureșan.

Întrebat de ce nu a fost alături de președinte atunci când a făcut anunțul, el a arătat că președintele României a decis când face anunțul și în ce format.