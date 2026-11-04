SLPR: Poșta Română are nevoie de investiții și de un management capabil să transforme resursele existente în rezultate

Raportul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2025 conturează o imagine care ridică serioase semne de întrebare privind direcția în care se îndreaptă Poșta Română, susțin reprezentanții Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), într-un comunicat de presă transmis, marți, AGERPRES.

‘În timp ce principalii concurenți își consolidează pozițiile pe piața coletelor, operatorul național rămâne cu o cotă de piață foarte redusă, în ciuda investițiilor tehnologice și a restructurărilor din ultimii ani. Problema nu este că Poșta Română investește, ci dacă investește corect și dacă aceste investiții produc rezultate economice reale. Poșta Română deține aproximativ 71% din volumul corespondenței și 66% din veniturile acestui segment. Însă corespondența tradițională continuă să scadă, înregistrând o reducere de 8% în 2025. În schimb, piața coletelor a ajuns la 372,3 milioane de trimiteri și venituri de aproximativ 5,6 miliarde de lei, reprezentând 84% din veniturile întregului sector poștal. În timp ce Sameday și Fan Courier controlează împreună peste 60% din volumul coletelor interne, Poșta Română deține puțin peste 1%. Această diferență ridică o întrebare esențială: de ce o companie cu infrastructură națională, experiență și investiții importante nu reușește să câștige o cotă relevantă pe piața cu cel mai mare potențial de dezvoltare?’, notează sursa citată.

Potrivit organizației sindicale, modernizarea Poștei Române este necesară, însă investițiile trebuie dimensionate în funcție de volumele reale, de cererea pieței și de capacitatea companiei de a genera venituri suplimentare.

‘În ultimii ani, Poșta Română a investit zeci de milioane de euro în infrastructură logistică, HUB-uri, echipamente de sortare și sisteme informatice, inclusiv prin finanțări bancare. Modernizarea este necesară. Dar investițiile trebuie dimensionate în funcție de volumele reale, de cererea pieței și de capacitatea companiei de a genera venituri suplimentare. Au fost achiziționate echipamente în raport cu necesitățile reale sau a fost supraevaluat necesarul tehnologic? Cât din capacitatea instalată este efectiv utilizată? Ce economii au produs aceste investiții? Ce volume și ce clienți noi au atras? Sunt întrebări legitime, mai ales când compania continuă să dețină o cotă de puțin peste 1% pe piața coletelor interne. Tehnologia cumpărată pe credit nu reprezintă, în sine, performanță. Performanța apare atunci când investițiile produc rezultate măsurabile’, subliniază sindicaliștii.

În opinia SLPR, rețeaua Poștei și personalul se reduc, în timp ce concurența se extinde.

‘În 2025, numărul lockerelor din România a depășit 10.500, în creștere cu aproximativ 28%. Concurenții și-au extins rețelele și au dezvoltat soluții flexibile de livrare. În aceeași perioadă, Poșta Română a închis aproximativ 700 de subunități, iar numărul salariaților a scăzut de la circa 20.800 la 18.200, o reducere de aproximativ 12%. Restructurarea poate fi necesară, dar reducerea costurilor nu trebuie confundată cu eficientizarea și nici cu dezvoltarea companiei. Închiderea subunităților și reducerea personalului, fără câștigarea unor noi segmente de piață, pot îmbunătăți temporar indicatorii financiari, dar pot afecta capacitatea de dezvoltare pe termen lung. A fost administrată corect compania în ultimii patru ani? Aceasta este întrebarea care ar trebui pusă în mod serios, dincolo de prezentările despre modernizare, investiții și restructurare. După patru ani de decizii manageriale, investiții importante, finanțări bancare, reduceri de personal și reorganizări, este firesc să analizăm nu doar ce s-a cheltuit sau ce costuri au fost eliminate, ci și ce rezultate concrete au fost obținute’, se arată în comunicat.

Sindicaliștii sunt de părere că Poșta Română are nevoie de investiții, dar mai ales de o strategie comercială coerentă și de un management capabil să transforme resursele existente în rezultate.

‘Într-o piață a coletelor aflată în expansiune, o cotă de puțin peste 1% ar trebui să determine o analiză serioasă a eficienței investițiilor și a deciziilor manageriale din ultimii ani. A cumpăra tehnologie pe credit, a închide oficii și a reduce personalul nu înseamnă automat că ai eficientizat sau salvat o companie. Adevărata performanță se măsoară prin clienți câștigați, volume crescute, venituri suplimentare și capacitatea de a construi un viitor sustenabil. Poți îmbunătăți temporar un bilanț reducând costurile. Dar viitorul unei companii nu se construiește doar prin credite, tehnologie și restructurări, ci prin rezultate’, precizează organizația.