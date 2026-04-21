Sorin Grindeanu: Îi vom spune președintelui că ne dorim să continuăm într-o coaliție pro-europeană, dacă se poate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că la consultările de miercuri de la Palatul Cotroceni îi va spune președintelui Nicușor Dan că social-democrații nu îl mai susțin pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier și că aceștia doresc să continue într-o coaliție pro-europeană, dacă se poate.

‘Îi vom spune președintelui ceea ce ne-au mandatat cei aproape 5.000 de colegi. Ieri am avut această consultare internă unde aproape 98% dintre colegi au decis retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. De asemenea, în toate întâlnirile regionale pe care le-am avut în ultima lună am spus de fiecare dată că ne dorim să continuăm într-o coaliție pro-europeană, dacă se poate, că nu vom susține un guvern minoritar și că nu vom face o majoritate cu AUR. Asta este ceea ce am spus de fiecare dată, ăsta este mandatul cu care vom merge mâine la Cotroceni’, a spus președintele PSD la Radio România Actualități.

El a adăugat că refacerea coaliției de guvernare depinde și ‘de bunăvoința’ foștilor parteneri de guvernare, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale.

‘Am încercat în această perioadă să respect punctele de vedere ale celorlalte partide, ale acestui protocol, nu m-am apucat să spun pe ce cale trebuie să meargă nici PNL, nici USR, am făcut apel la ele să facă același lucru și să ne respecte. Din păcate, de multe ori am fost învățați cam ce ar trebui să facem. Acea perioadă a fost depășită, votul nostru de ieri a fost unul clar. Suntem în situația următoare – dacă se dorește ca PSD să mai facă parte dintr-o coaliție de guvernare cu partide pro-europene, atunci noi nu îl mai susținem pe Ilie Bolojan ca prim-ministru’, a afirmat acesta.

Președintele Nicușor Dan se va consulta, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare.

‘În temeiul prerogativelor constituționale, președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiuni politice parlamentare, pentru consultări – PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităților naționale, USR’, a informat Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, consultările vor avea loc după următorul program:

* ora 9:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

* ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

* ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* ora 16:30 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

* ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).