Sorin Manda: Aeroportul Craiova are, în ianuarie și februarie, undeva la peste 80% creștere față de aceeași perioadă a anului trecut

Transporturile aeriene reprezintă astăzi unul dintre pilonii esențiali ai conectivității și dezvoltării economice. România traversează o perioadă de creștere fără precedent în acest domeniu, cu investiții majore în infrastructură, extinderea capacităților aeroportuare, modernizarea serviciilor și deschiderea de noi oportunități pentru mobilitatea națională și internațională. După inaugurarea terminalului de la Craiova, a venit rândul Aeroportului Mihail Kogălniceanu să inaugureze noua aerogară realizată la standardele secolului XXI. Directorul general al aeroportului Craiova, Sorin Manda, a declarat în cadrul Conferinței naționale Income Magazine Corporate „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare” că investițiile sunt foarte importante pentru creșterea numărului de pasageri.

„O asemenea investiție trebuie să atragă și mai mulți pasageri, sunt convins că asta se va întâmpla și la Constanța. Asta dacă toată lumea va trage la aceeași căruță. Noi în Oltenia nu avem mare, nu avem munte, nu avem Deltă, nu avem schi, dar ca și în celelalte județe din România avem dorința foarte mare de a ne dezvolta. Avem târg de Crăciun, de Paști, încercăm și pe această zonă a turismului să creștem. Dar, repet, mama natură nu a fost atât de darnică cu noi cum a fost cu Brașov, Constanța, Tulcea. Pentru noi, ca și experiență, avem aproape 3 luni de când am inaugurat terminalul, avem aproape 150.000 de pasageri deja care au fost îmbarcați sau debarcați, în condiții mai bune, mai sigure și cu o experiență de călătorie mai bună. Suntem un aeroport care încă nu și-a atins potențialul, aeroportul cel mai aproape de București ca și distanță rutieră. Anul acesta, ianuarie și februarie suntem la undeva la peste 80% creștere față de aceeași perioadă a anului trecut și acest lucru se datorează clar investițiilor care se fac în această zonă. Anul acesta nu știu dacă ne dublăm, anul trecut am închis cu 580.000 de pasageri, anul acesta sperăm să trecem de 800.000 de pasageri dar aviația, dacă ne aducem aminte, prin tot ceea ce a trecut în ultimii cinci-șase ani de zile, pandemie, război, acum un alt război, cu problemele care au fost aseară în industrie cu motoarele, nu știi niciodată și nu poți să ai o predictibilitate foarte mare, pe o perioadă lungă. Ești dependent de context”