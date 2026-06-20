Spania analizează posibilitatea acordării de sprijin financiar producătorilor de energie fotovoltaică

Guvernul spaniol analizează posibilitatea de a oferi sprijin financiar producătorilor locali de energie fotovoltaică, afectați de o ofertă excesivă și prețuri negative pe piața angro de energie electrică, transmite Bloomberg.

Potrivit unei surse din apropierea discuțiilor, Executivul de la Madrid a început o analiză aprofundată a situației din industria locală de energie fotovoltaică, după ce a fost contactat de mai multe entități din sectorul privat, dar încă nu a decis dacă va acționa sau nu. Guvernul estimează o creștere că cererea de electricitate ar putea să crească pe termen mediu și să consolideze industria energiei fotovoltaice, a spus sursa care a dorit să își păstreze anonimatul.

Deocamdată, nu a fost luată nicio decizie și Guvernul de la Madrid ar putea stabili să nu ofere niciun sprijin producătorilor de energie fotovoltaică.

Producția de energie fotovoltaică din Spania este supusă unor presiuni de anul trecut, după ce prețurile au scăzut din cauza supracapacităților de producție. Chiar dacă mulți producători de energie fotovoltaică au contracte de furnizare care le asigură prețuri fixe, multe companii mai mici sunt vulnerabile la volatilitatea de pe piața spot.

Promovarea energiei verzi a fost una dintre politicile principale ale Guvernului prim-ministrului Pedro Sanchez încă de la preluarea mandatului în 2018, în ideea că o extindere puternică a energiei fotovoltaice va permite Spaniei să fie mai bine poziționată decât alte națiuni europene în eventualitatea unor crize energetice.

Însă, grație abundenței parcurilor fotovoltaice și luminii soarelui, Spania și-a depășit deja recordul anual de ore cu prețuri negative la electricitate. În timp ce creșterea energiei fotovoltaice a contribuit la reducerea utilizării combustibililor fosili și la scăderea prețurilor angro la electricitate, investițiile în rețele și stocare au rămas în urmă. Această situație duce la apariția unor cantități tot mai mari de electricitate curată care nu au unde să se ducă, forțând unii producători să vândă energia în pierdere sau să oprească producția.

Dependența excesivă de energia fotovoltaică a fost unul dintre principalii factori din spatele blackout-ului național din luna aprilie 2025. De atunci, gestionarul rețelei spaniole a devenit mai precaut în gestionarea stabilității sistemului, odată cu utilizarea crescută a energiei pe bază de gaz, care este mai puțin susceptibilă la fluctuațiile de tensiune.