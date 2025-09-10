Sporul natural al populației României a rămas negativ, în iulie 2025

Sporul natural s-a menținut negativ (-4.886) în luna iulie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților-vii, arată datele provizorii, publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în iulie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 14.236 copii, în creștere cu 2.478 (+21,1%) față de luna

iunie 2025.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iulie 2025 a fost de 19.122 (9.928 pentru persoane de sex masculin și 9.194 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 448 decese față de luna iunie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 2,4% (+3,1% persoane de sex masculin și +1,7% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna iulie 2025 a fost de 82, în creștere cu 28 față de luna iunie 2025.

În luna iulie 2025, 40,6% (7.772 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,8% (5.322 decese) la persoanele de 70-79 ani și 16,5%, reprezentând 3.154 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (100 decese), 5-19 ani (62 decese) și 20-29 ani (110 decese).

În luna iulie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 12.526 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.099 în luna iulie 2025.

Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna iulie 2025 a fost mai mare cu 525 (+3,8%) comparativ cu aceeași lună din anul 2024.

Potrivit INS, numărul certificatelor de deces înregistrat în luna iulie 2025 a scăzut cu 3.211 (-14,4%) față de luna iulie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 16 mai mic în luna iulie 2025 decât aceeași lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna iulie 2025 (-4.886 persoane) cât și în luna iulie 2024 (-8.622 persoane). În luna iulie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.624 persoane (4.873 persoane de sex masculin și 4.751 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9498 persoane (5.055 persoane de sex masculin și 4.443 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -15,8% în mediul urban (-17,6% în cazul persoanelor de sex masculin și -13,8% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu -12,9% în mediul rural (-12,1% în cazul persoanelor de sex masculin și -13,8 în cazul persoanelor de sex feminin).