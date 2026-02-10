Sporul natural al populației României s-a menținut negativ și în decembrie

Sporul natural s-a menținut negativ (-10.184) în luna decembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților-vii, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

În decembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 11.893 copii, în creștere cu 808 (+7,3%) față de luna noiembrie 2025.

Pe de altă parte, numărul certificatelor de deces înregistrate în luna decembrie 2025 a fost de 22.077 (11.377 pentru persoane de sex masculin și 10,700 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 3.488 decese față de luna noiembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 18,8% (+18,3% persoane de sex masculin și +19,2% persoane de sex feminin).

Potrivit datelor INS, numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna decembrie 2025 a fost de 60, în creștere cu 13 față de luna noiembrie 2025.

În luna decembrie 2025, 41,8% (9230 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,6% (6.090 decese) la persoanele de 70-79 ani și 16,2%, reprezentând 3.574 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani.

La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (67 decese), 5-19 ani (57 decese) și 20-29 ani (80 decese).

În ceea ce privește căsătoriile și divorțurile, în luna decembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 3.915 căsătorii, în timp ce numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.981, arată datele INS.

Comparativ cu decembrie 2024, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna decembrie 2025 a fost mai mic cu 414 (-3,4%). În schimb, numărul certificatelor de deces înregistrat în luna decembrie 2025 a crescut cu 730 (+3,4%) față de luna decembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 24 mai mic în luna decembrie 2025 decât aceeași lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna decembrie 2025 (-10.184 persoane) cât și în luna decembrie 2024 (-9.040 persoane).

Potrivit datelor INS, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10.921 persoane (5.576 persoane de sex masculin și 5.345 persoane de sex feminin) în luna decembrie 2025, iar în mediul rural decesul a 11.156 persoane (5.801 persoane de sex masculin și 5.355 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +3,7% în mediul urban (+2,2% în cazul persoanelor de sex masculin și +5,4% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu +3,1% în mediul rural (+0,9% în cazul persoanelor de sex masculin și +5,6% în cazul persoanelor de sex feminin).

INS precizează că datele pentru lunile anului 2025 sunt provizorii, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora și nu după data producerii evenimentelor demografice. Din acest motiv datele aferente anului 2025 vor suporta modificări.