Sporul natural al populației României s-a menținut negativ și în octombrie

Sporul natural s-a menținut negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,5 ori mai mare decât cel al născuților-vii, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate miercuri.

În octombrie 2025, s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 13.528 copii, în scădere cu 1.092 (-7,5%) față de luna septembrie 2025. Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii a fost mai mare cu 1.689 (+14,3%) comparativ cu aceeași lună din 2024.

Pe de altă parte, numărul certificatelor de deces înregistrate în luna octombrie 2025 a fost de 20.609 (10.721 pentru persoane de sex masculin și 9.888 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 1.776 decese față de luna septembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 9,4% (+8% persoane de sex masculin și +11,1% persoane de sex feminin).

Numărul certificatelor de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna octombrie 2025 a fost de 70, în creștere cu 7 față de luna septembrie 2025.

În mediul urban s-a înregistrat decesul a 10.380 persoane (5.372 persoane de sex masculin și 5.008 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 10.229 persoane (5.349 persoane de sex masculin și 4.880 persoane de sex feminin).

Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +3,3% în mediul urban (+2,8% în cazul persoanelor de sex masculin și +4% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu +2,9% în mediul rural (+1,5% în cazul persoanelor de sex masculin și +4,5% în cazul persoanelor de sex feminin).

La nivel general, sporul natural a fost negativ atât în luna octombrie 2025 (-7.081 persoane) cât și în luna octombrie 2.024 (-8.144 persoane).

În luna octombrie 2025, 42,7% (8.801 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,5% (5.667 decese) la persoanele de 70-79 ani și 15,6%, reprezentând 3.224 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (89 decese), 5-19 ani (43 decese) și 20-29 ani (96 decese).