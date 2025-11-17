Sporul natural al populației României s-a menținut negativ și în septembrie

Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în luna septembrie a acestui an (-4.213), cu un număr al deceselor mai mare de 1,3 ori decât cel al născuților-vii, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate luni.

Astfel, în perioada analizată, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat a fost mai mare cu 1.328 (+10%) comparativ cu luna septembrie a anului 2024, în timp ce numărul certificatelor de deces a crescut cu 424 (+2,3%) față de luna septembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 23 mai mic.

La nivel general, sporul natural a fost negativ atât în luna septembrie 2025 (-4.213 persoane) cât și în luna septembrie 2024 (-5.117 persoane).

Potrivit statisticii, în luna septembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.553 persoane (5.047 persoane de sex masculin și 4.506 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.280 persoane (4.884 persoane de sex masculin și 4.396 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +2,5% în mediul urban (+4% în cazul persoanelor de sex masculin și +0,8% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu +2,1% în mediul rural, +0,8% în cazul persoanelor de sex masculin și +3,6 în cazul persoanelor de sex feminin).

În luna septembrie 2025, numărul nașterilor și cel al deceselor a crescut atât față de luna septembrie a anului trecut, cât și față de luna precedentă (august 2025).

În septembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 14.620 copii, în creștere cu 675 (+4,8%) față de luna august 2025.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna septembrie 2025 a fost de 18.833 (9.931 pentru persoane de sex masculin și 8.902 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 1.278 decese față de luna august 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 7,3% (+8,3% persoane de sex masculin și +6,1% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an în luna septembrie 2025 a fost de 63, în scădere cu 6 față de luna august 2025.

În luna septembrie 2025, 41,3% (7.781 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,9% (5.251 decese) la persoanele de 70-79 ani și 16,1%, reprezentând 3.031 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (78 decese), 5-19 ani (51 decese) și 20-29 ani (93 decese).

În septembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 11.810 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.565 în luna septembrie 2025.