Sporul natural s-a menținut negativ în ianuarie; decesele au fost de două ori mai numeroase decât nașterile

Sporul natural al populației s-a menținut negativ în luna ianuarie 2026, numărul deceselor fiind de două ori mai mare decât cel al născuților-vii, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În ianuarie 2026 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 12.461 de copii, în creștere cu 568 (+4,8%) față de luna decembrie 2025.

Pe de altă parte, numărul certificatelor de deces consemnate în luna ianuarie 2026 a fost de 24.536 (12.613 pentru persoane de sex masculin și 11.923 pentru persoane de sex feminin), mai mare cu 2.459 de decese față de decembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere cu 11,1% (+10,9% persoane de sex masculin și +11,4% persoane de sex feminin).

Conform datelor INS, numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna ianuarie 2026 a fost de 69, în creștere cu 9 față de luna decembrie 2025.

”Sporul natural s-a menținut negativ (-12.075) în luna ianuarie 2026, numărul deceselor înregistrate fiind de 2,0 ori mai mare decât cel al născuților-vii”, se menționează în comunicat.

În luna ianuarie, 43,1% (10.577 decese) din totalul numărului de decese s-au înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,4% (6.719 decese) la persoanele de 70-79 ani și 15,7%, reprezentând 3.846 de decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani.

La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (77 decese), 5-19 ani (49 decese) și 20-29 ani (82 decese).

În luna ianuarie 2026, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 2.829 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.118 în luna ianuarie 2026.

Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna ianuarie 2026 a fost mai mic cu 294 (-2,3%) comparativ cu aceeași lună din anul 2025.

Potrivit datelor INS, numărul certificatelor de deces înregistrat în ianuarie 2026 a crescut cu 936 (+4%) față de ianuarie 2025, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 15 mai mic.

Sporul natural a fost negativ atât în luna ianuarie 2026 (-12.075 persoane), cât și în luna ianuarie 2025 (-10.845 persoane).

În ianuarie 2026, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 11.893 persoane (6.067 persoane de sex masculin și 5.826 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 12.643 persoane (6.546 persoane de sex masculin și 6.097 persoane de sex feminin).

Față de aceeași lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a crescut cu 4% în mediul urban (+4,7% în cazul persoanelor de sex masculin și +3,2% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu 3,9% în mediul rural (+3,1% în cazul persoanelor de sex masculin și +4,8% în cazul persoanelor de sex feminin).