Stellantis anunță pierderi de peste 20 de miliarde de euro

Producătorul auto Stellantis a raportat joi pierderi nete de 20,1 miliarde de euro în semestrul doi din 2025, după ce recent anunțase că va înregistra cheltuieli excepționale de 22,2 miliarde de euro în rezultatele sale din 2025, explicând că a supraestimat, în special, vânzările de vehicule electrice, transmit DPA și Reuters.

Pierderile masive subliniază modul cum sunt afectați producătorii auto pe plan global de pe urma tranziției mai lente de la vehiculele cu combustie (ICE) la cele electrice (EV), în condițiile în care atât Statele Unite cât și Europa și-au atenuat obiectivele EV.

Venitul operațional ajusta (AOI) a fost negativ, la 1,38 miliarde de euro, în semestrul doi din 2025. Dar veniturile nete în perioada iulie – decembrie 2025 au crescut în ritm anual cu 10%.

Compania a înregistrat în total deprecieri de active de 25,4 miliarde de euro anul trecut.

După ce grupul a anunțat în 6 februarie că va trece în bilanțul său cheltuieli excepționale de miliarde de euro pentru anul fiscal 2025, acțiunile Stellantis listate la Bursa de la Milano au scăzut cu aproximativ 20%. Până acum în acest an titlurile au înregistrat un declin de peste 30%, atingând în 6 februarie 5,73 euro, cel mai redus nivel de când a fost creat producătorul auto, în ianuarie 2021, în urma fuziunii dintre Fiat Chrysler și Peugeot.

Joi, compania a reiterat previziunile pentru 2026, inclusiv creșterea veniturilor nete și a marjei de profit. Stellantis a confirmat că nu va plăti dividende anul acesta.

Grupul se așteaptă anul acesta la costuri de 1,6 miliarde de euro din cauza taxelor vamale americane, față de un nivel de 1,2 miliarde de euro previzionat în 2025.

Directorul general Antonio Filosa, care a preluat funcția în iunie 2025, a lansat un amplu program de restructurare, care ar urma să majoreze costurile companiei cu miliarde de euro în următorii ani. Fluxul de numerar disponibil la divizia auto nu va deveni din nou pozitiv până în 2027, a avertizat Stellantis.

Compania reduce gama de modele electrice, extinde oferta de vehicule cu combustie și hibride, și restructurează producția și lanțurile de aprovizionare.

Stellantis urmează exemplul producătorilor auto americani General Motors și Ford, care au anunțat în ultimele săptămâni cheltuieli excepționale legate de revizuirea obiectivelor lor în domeniul vehiculelor electrice: 19 miliarde de euro pe parcursul a trei ani pentru Ford și 7 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2025 pentru General Motors.

Piața vehiculelor electrice din Statele Unite este penalizată de deciziile administrației Trump, care a redus standardele de emisii și a eliminat stimulentele federale la achiziționarea EV.