Stellantis negociază cu Huawei şi JAC un parteneriat pentru salvarea Maserati

Stellantis poartă discuţii cu grupurile chineze Huawei şi JAC pentru o cooperare industrială pe termen lung în jurul Maserati, marca sa de lux aflată în dificultate, au declarat două surse pentru Reuters.

Un eventual acord ar putea contribui la relansarea producţiei în fabricile italiene de la Cassino şi Modena, unde sunt construite modelele Maserati, şi s-ar înscrie în noua strategie a Stellantis, care acordă un rol tot mai important parteneriatelor industriale.

CEO-ul Antonio Filosa anunţase anterior că al patrulea mare constructor auto din lume lucrează la noi colaborări de producţie, inclusiv pentru Maserati.

Discuţiile cu Huawei şi JAC au fost relatate iniţial de publicaţia italiană Milano Finanza.

Maserati a vândut mai puţin de 8.000 de maşini anul trecut

Necesitatea unei schimbări de strategie vine după o deteriorare puternică a afacerilor Maserati.

Marca a livrat mai puţin de 8.000 de automobile anul trecut şi a înregistrat o pierdere operaţională ajustată de 198 de milioane de euro.

Maserati urmează să îşi prezinte propria strategie pe termen lung în decembrie.

Stellantis a precizat că poartă în mod obişnuit discuţii cu numeroase companii din industria auto la nivel global pe diferite teme, cu obiectivul de a oferi clienţilor cele mai bune opţiuni de mobilitate.

Huawei şi JAC nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii.

Huawei ar putea furniza platforma tehnologică pentru noile Maserati

Potrivit Milano Finanza, negocierile se află într-un stadiu avansat şi vizează utilizarea platformei Harmony Intelligent Mobility dezvoltată de Huawei pentru viitoarele modele Maserati.

Obiectivul ar fi ca primul vehicul dezvoltat în comun să intre în producţie până la sfârşitul anului 2027.

Parteneriatul ar putea include şi o strategie cu două mărci: acelaşi vehicul ar urma să fie comercializat în China sub marca premium Maextro a JAC, iar pe pieţele internaţionale sub marca Maserati, potrivit publicaţiei italiene.

Un asemenea acord ar permite Maserati să beneficieze de tehnologia Huawei şi de colaborarea industrială cu JAC, în timp ce Stellantis încearcă să îşi consolideze relaţiile cu producătorii chinezi.

Parteneriatele cu grupurile chineze devin o componentă importantă a strategiei Stellantis

Filosa a anunţat în acest an mai multe acorduri de producţie, inclusiv cu grupurile chineze Leapmotor şi Dongfeng.

Parteneriatele fac parte din planul de afaceri al Stellantis până în 2030, în valoare de 60 de miliarde de euro.

Un eventual acord pentru Maserati ar urma aceeaşi strategie şi ar putea avea un impact pozitiv asupra gradului de utilizare a fabricilor italiene de la Cassino şi Modena, într-un moment în care grupul încearcă să redreseze marca de lux şi să îi definească o nouă direcţie pe termen lung.