ANRE: Stocarea energiei va reprezenta o oportunitate în 2026 și 2027

Stocarea energiei va reprezenta o oportunitate în 2026 și 2027, iar eliminarea dublei taxări pentru această activitate economică au făcut investițiile mai atractive, a afirmat, vineri, George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la o conferință de specialitate.

‘Eu cred foarte mult în partea de stocare. Cred că partea de stocare va reprezenta și în 2026 și în 2027 o oportunitate. Am încurajat acest segment, am modificat reglementarea în sensul în care nu mai există dublarea tarifelor – pentru că atunci când am venit în instituție am avut o dezbatere întreagă cu colegii mei din această perspectivă. Practic, bateria de stocare, instalația de stocare era considerată ca fiind un consumator. Astfel, pentru energia pe care o stocai trebuia să plătești tariful de transport, tariful de distribuție, cogenerarea, certificatul verde și TVA. Când o injectai înapoi în rețea și un consumator într-adevăr o consuma, plătea iarăși aceste tarife. Ei bine, pentru instalațiile de stocare, am eliminat această parte de tarife făcând activitatea economică mai atractivă pentru investitori. Activitățile moderne cu un mare consum de energie, care vor avea o capacitate de producție în vecinătate, poate și o instalație de stocare, reprezintă soluții pentru un sistem energetic care să fie robust’, a menționat George Niculescu, la o conferință de profil.

Potrivit acestuia, tot mai mulți consumatori și multe companii trec la autoconsum și soluții moderne, în contextul prețurilor ridicate la electricitate, iar finalizarea centralelor de la Iernut și Mintia ar putea genera o creștere a consumului de gaze naturale.

‘Creșterea consumului ține foarte mult de prețul energiei. Dacă prețul energiei rămâne unul ridicat, atunci consumul clasic de energie electrică nu va înregistra o creștere pentru că prețul este mare și atât agenții economici, cât și consumatorii casnici vor găsi soluții moderne. De aceea vedem o creștere al numărului de prosumatori pentru că românii, consumatorii casnici preponderent, au înțeles că este mai avantajos să-ți produci singur energia pe care o consumi și să livrezi cât mai puțină în rețea, o modalitate de eficiență energetică pentru a-și reduce facturile la utilități. La fel fac și companiile private. Sunt din ce în ce mai multe capacități de producție sau de stocare a energiei electrice care sunt așezate lângă un mare consumator de energie. Atât timp cât prețul energiei va fi unul ridicat, consumul de energie se va redirecționa spre alte tehnologii, cea de stocare și producere pentru autoconsum’, a menționat președintele ANRE, la Conferința ZF Energie 2025.

El a subliniat că, pe partea de gaze naturale, ‘vedem efortul pe care statul român și Guvernul României l-a făcut prin programul Anghel Saligny, acela de a dezvolta noi rețele de distribuție de gaze naturale preponderent în mediul rural, pentru a aduce condiții și calitate de viață, demne de anul 2025’.

‘Pe partea de consum la gaze naturale eu cred că vom vedea o creștere, mai ales pe partea de consumatori în mediul rural. Atunci când vom avea centrala de la Iernut, dar cine știe când vom avea centrala de la Iernut pentru că o așteptăm în fiecare an – și, de asemenea, vom avea și centrala de la Mintia, consumul de gaze naturale va crește, pentru că vorbim de 1.700 MW și cu 425 MW la Iernut, deci peste 2.000 MW care vor consuma gaze naturale pentru a produce energie electrică care, producându-se într-un mod eficient, pentru că ambele centrale au o eficiență foarte bună, vom vedea presiune pe prețuri’, a mai spus George Niculescu.