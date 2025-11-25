SUA cer reguli digitale ”echilibrate” în UE înainte de reducerea tarifelor la oţel

Statele Unite au cerut luni Uniunii Europene să îşi ”reechilibreze” reglementările din sectorul digital înainte ca Washingtonul să reducă tarifele impuse importurilor europene de oţel şi aluminiu, au declarat oficialii după o reuniune la Bruxelles, relatează Reuters.

Miniştrii europeni au presat delegaţia americană, condusă de secretarul pentru Comerţ Howard Lutnick şi reprezentantul comercial Jamieson Greer, să decidă aplicarea acordului comercial din iulie, care prevede reducerea tarifelor SUA la oţelul european şi eliminarea unor taxe pentru produse precum vinul şi băuturile spirtoase.

Lutnick a replicat însă că UE trebuie mai întâi să îşi regândească regulile din sectorul digital, pe care SUA le consideră dezechilibrate.

”Odată ce stabilesc un cadru cu care să fim confortabili şi înţelegem situaţia, şi rezolvă cazurile vechi încă deschise, atunci cred că putem aborda problema oţelului şi aluminiului”, a spus acesta.

UN ”TRILION DE DOLARI” ÎN INVESTIŢII

Oficialul american nu a precizat ce modificări doreşte Washingtonul, dar a afirmat că reguli mai echilibrate ar putea atrage investiţii de până la un trilion de dolari în UE.

Administraţia Trump a criticat constant legislaţia europeană care limitează puterea giganţilor tehnologici şi obligă platformele mari să combată conţinutul dăunător, considerând că vizează în mod disproporţionat companiile americane.

Comisia Europeană insistă însă că UE are drept suveran de a reglementa şi subliniază că a acţionat şi împotriva firmelor non-americane.

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a spus că regulile europene ”nu sunt discriminatorii”, dar a recunoscut că SUA vor să discute subiectul.

Acordul din iulie prevede ca SUA să aplice un tarif de 15% la majoritatea bunurilor europene, iar UE să elimine o parte din taxele pentru importurile americane. Implementarea necesită aprobarea Parlamentului European şi a guvernelor din bloc, ceea ce ar putea duce termenul în martie sau aprilie – spre nemulţumirea Washingtonului.

TENSIUNI COMERCIALE DIN CE ÎN CE MAI MARI

UE insistă că vrea progrese în special în privinţa oţelului şi aluminiului. SUA impun un tarif de 50% pentru aceste metale şi, din august, aplică aceeaşi taxă componentei metalice din 407 produse derivate, precum motociclete şi frigidere. Alte derivate ar putea fi incluse luna viitoare.

Diplomaţii europeni avertizează că extinderea tarifelor, precum şi ameninţările cu noi taxe pentru camioane, minerale critice, avioane şi turbine eoliene riscă să golească de substanţă acordul din iulie.

Bruxellesul doreşte, de asemenea, ca o gamă mai largă de produse europene – inclusiv vin, băuturi spirtoase, măsline, paste, dispozitive medicale şi produse biotehnologice – să fie supuse doar tarifelor reduse aplicate înainte de administraţia Trump.

Greer a declarat că UE trebuie să elimine mai întâi o parte din taxele sale pentru importurile americane înainte ca discuţiile să avanseze.

Blocul comunitar este pregătit să abordeze şi posibile zone de cooperare în reglementare, achiziţiile europene de energie americană – care au ajuns la 200 de miliarde de dolari în acest an – precum şi măsuri comune de securitate economică, în special ca răspuns la restricţiile Chinei privind exporturile de pământuri rare şi semiconductori.