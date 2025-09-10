SUA: Curtea Supremă va examina la începutul lui noiembrie legalitatea taxelor vamale impuse de Trump

Curtea Supremă a SUA, cu majoritate conservatoare, a acceptat marți să examineze la începutul lunii noiembrie legalitatea taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump, notează AFP.

O curte federală de apel din Washington a decis la sfârșitul lunii august că o mare parte a taxelor vamale impuse de Donald Trump de la începutul mandatului său sunt ilegale, menținându-le în vigoare până când Curtea Supremă se va pronunța.

Sesizată de administrația republicană, Curtea a acceptat să examineze dosarul în regim de urgență și a programat o audiere pe această temă pentru ‘prima săptămână a lunii noiembrie’, conform deciziei sale emise marți.

Guvernul se teme în special că va pierde o pârghie majoră de presiune asupra partenerilor săi comerciali. Teama de taxele vamale exorbitante i-au împins pe mulți dintre aceștia, printre care Uniunea Europeană, să abțină să riposteze și, în schimb, să își deschidă și mai mult piețele pentru produsele americane.

De la revenirea la putere în ianuarie, Donald Trump a introdus, în mai multe valuri, noi suprataxe asupra produselor care intră în Statele Unite. Acestea variază de la 10% la 50%, în funcție de situație și de țară.

Aceste taxe vamale – diferite de cele care afectează sectoare specifice (auto, oțel, aluminiu, cupru) – au fost contestate în instanță.

Curtea de Apel a decis că ‘legea acordă președintelui puteri semnificative pentru a lua o serie de măsuri ca răspuns la o urgență națională declarată, dar niciuna dintre aceste măsuri nu include explicit puterea de a impune taxe vamale și alte tarife’, prerogativă a Congresului.

Cazul a fost examinat pentru prima dată de Curtea de Comerț Internațional (ITC) a SUA care, în urma în urma plângerilor depuse de mai multe state democrate și o coaliție de întreprinderi mici, a decis la sfârșitul lunii mai că Donald Trump și-a depășit puterile prin impunerea unor suprataxe nețintite.