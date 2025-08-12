SUA nu vor impune tarife vamale la aur

Președintele SUA Donald Trump a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după ce un document oficial a provocat confuzie săptămâna trecută și a propulsat metalul prețios la un nivel record, relatează AFP.

‘Un comunicat difuzat de Donald J. Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: Aurul nu va fi supus tarifelor vamale!’, a scris șeful statului pe platforma sa Truth Social.

Prețurile la aur au atins un nou nivel record la sfârșitul săptămânii trecute, investitorii fiind îngrijorați că unele lingouri de aur vor fi în cele din urmă afectate de tarifele impuse de președintele american.

Conform unei actualizări a vămilor americane, detaliată într-un document datat 31 iulie, dar făcută publică vineri, lingourile de aur de un kilogram și cele de 100 de uncii au fost clasificate ca fiind supuse tarifelor vamale, în timp ce investitorii credeau că acestea sunt scutite.

Casa Albă a anunțat ulterior că intenționează să ‘emită un decret în viitorul apropiat pentru a clarifica informațiile eronate privind impozitarea lingourilor de aur și a altor produse specializate’, a declarat un oficial pentru AFP.