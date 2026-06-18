Tabăra anti-Bolojan obține în instanță suspendarea deciziilor PNL de sancționare a parlamentarilor care ar vota Guvernul Veștea

Tribunalul Ilfov a decis joi suspendarea deciziile luate în Biroul Politic Național al PNL din 15 iunie privind sancționare parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea.

‘Admite cererea având ca obiect ordonanță președințială. Suspendă provizoriu executarea și efectele Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 22 din 15.06.2026 și ale Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluționarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov, în situația exercitării căii de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 18.06.2026’, este decizia luată joi de Tribunalul Ilfov.

Decizia a fost luată la solicitarea unor membri PNL care fac parte din tabăra anti-Bolojan: Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Mihai Rusu, Eduard Tatian Mititelu.

Potrivit unor surse politice, tabăra anti-Bolojan a cerut instanței suspendarea de urgență a Deciziilor BPN nr. 22 și 25/2026, prin care ”se dictează cum să se voteze la învestirea Guvernului și sunt amenințați cu excluderea dacă se votează după conștiință”. Sursele citate mai arată că a fost introdusă și o acțiune pe fond – o acțiune în răspundere civilă delictuală prin care 18 parlamentari liberali cer partidului acoperirea prejudiciului moral, în valoare de 250.000 lei de fiecare, aproape 4,5 milioane de lei în total”.

Contestatarii lui Bolojan au depus la Tribunalul Ilfov o ordonanță președințială prin care solicită instanței, de urgență, suspendarea executării și efectelor acestor decizii ale BPN pe motiv că încalcă interzicerea ‘mandatului imperativ’ al parlamentarului prevăzut în Constituție, au fost luate de un organ fără competență în acest sens și pedeapsa este automată, fără un proces intern corect.

Aceștia invocă articolul 69 din Constituție, care prevede că un parlamentar votează după propria conștiință, nu la ordinul cuiva din afară, nici al partidului, precum și statutul PNL, care stabilește că excluderea unor membri aleși (cum sunt parlamentarii) nu o poate hotărî singur Biroul Politic Național, ci trebuie propusă de Biroul Executiv și decisă de Consiliul Național.

De asemenea, contestatarii susțin că statutul partidului prevede o procedură înainte de a sancționa un membru: evaluarea gravității faptei, dreptul la apărare, audiere și posibilitatea de a contesta.

În opinia acestora, deciziile BPN îi pun pe parlamentari să încalce Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor și Regulamentul Parlamentului care prevăd că aceștia sunt obligați să fie prezenți la lucrări, fiind în contradicție cu instrucțiunea ‘să nu participe la vot’. Votul secret cu bile la învestirea Guvernului are doar două variante, ‘pentru’ sau ‘contra’, iar varianta ‘prezent, nu votez’ nu există și ar dezvălui public poziția fiecărui parlamentar, influențând votul celorlalți.

Totodată, excluderea celor care acceptă o funcție de premier sau ministru fără acordul partidului este atacată pe temeiul depășirii competenței organului care a emis-o și constrângerea nelegală a membrilor.

Luni, Biroul Politic Național al PNL s-a pronunțat împotriva participării partidului la un Guvern cu PSD (39 de voturi ‘pentru’, 10 ‘împotrivă’, patru abțineri), împotriva susținerii unui Guvern condus de Adrian Veștea (41 de voturi ‘pentru’, 13 ‘împotrivă’, două abțineri) și pentru a-i solicita acestuia să-și depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi ‘pentru’, 13 ‘împotrivă’, trei abțineri). O altă decizie a fost ca parlamentarii PNL care vor vota Guvernul Veștea sau cei care ar putea fi propuși în acest Cabinet să își piardă calitatea de membri ai partidului.