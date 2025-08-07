Taiwan spune că TSMC va fi „scutită” de suprataxarea de 100% a cipurilor din SUA

Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC „este scutit” de tarifele de 100% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra cipurilor, a declarat joi un oficial la Taipei, potrivit AFP.

Având în vedere că este „cel mai mare exportator din Taiwan şi are fabrici în SUA, TSMC este scutit”, a declarat Liu Chin-ching, directorul Consiliului Naţional de Dezvoltare, în cadrul unei şedinţe de informare în parlament.

Cu toate acestea, Liu a afirmat că alţi producători taiwanezi de cipuri „vor fi afectaţi” de măsură.

„Vom continua să monitorizăm situaţia şi să propunem măsuri de asistenţă pe termen scurt şi mediu”, a explicat el.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că intenţionează să impună taxe vamale de 100% asupra „cipurilor şi semiconductorilor”, fără să precizeze pentru moment când va intra în vigoare această nouă taxă vamală.

„Vom impune taxe vamale semnificative asupra cipurilor şi semiconductorilor”, a declarat el de la Casa Albă, „în jur de 100%. Dar este o veste bună pentru companiile care le produc în SUA”.

Preşedintele american, care acuză Taiwanul că sabotează industria americană a semiconductorilor, a făcut aluzie la această ameninţare de mai multe luni.

Pentru a se proteja în calitate de cel mai mare producător de cipuri din lume, TSMC a anunţat în martie că investeşte o sumă colosală de 100 de miliarde de dolari în Statele Unite pentru a construi fabrici acolo.

TSMC produce cipuri utilizate în toate produsele, de la iPhone-urile Apple la echipamentele de inteligenţă artificială de ultimă generaţie ale Nvidia.

Concentrarea producţiei de cipuri în Taiwan a fost mult timp definită prin conceptul de „scut de siliciu”, protejând ţara de invazia sau blocada Chinei şi determinând SUA să o apere de Beijing.

Dar această investiţie masivă a TSMC ar putea afecta economia taiwaneză şi ar putea slăbi acest „scut”.

În aşteptarea semnării unui acord între Taipei şi Washington, Taiwanul este încă afectat de suprataxele temporare de 20% asupra produselor sale, cu excepţia semiconductorilor.

Arhipelagul, pe care Beijingul îl revendică ca parte a teritoriului său, s-a angajat, de asemenea, să îşi majoreze achiziţiile de energie americană şi să îşi crească cheltuielile militare la peste 3% din PIB pentru a evita noile tarife vamale americane.