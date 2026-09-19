Tanczos: Agricultura are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru sprijinirea fermierilor până la sfârșitul anului

Agricultura are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar fermierilor până la sfârșitul anului, iar pentru achitarea integrală a sprijinului pentru motorina utilizată în trimestrul al doilea este necesară o rectificare bugetară, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în ședința Guvernului din 18 septembrie 2026 a fost adoptată o hotărâre pentru sprijinirea fermierilor și menținerea competitivității în sectorul agricol.

La propunerea MADR a fost aprobată modificarea HG nr. 1174/2014, pentru a asigura continuitatea schemei de ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Prin această decizie, bugetul total al schemei de ajutor de stat pentru anul 2026 este suplimentat cu suma de 149,36 milioane de lei, de la valoarea inițială de 714,3 milioane de lei la un total de 863,66 milioane de lei.

‘Am asigurat astăzi continuarea plății subvenției pentru motorina utilizată în agricultură, pentru a-i sprijini pe fermieri în finanțarea lucrărilor mecanizate din sectoarele vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare. Suma suplimentară alocată schemei de sprijin ne permite să efectuăm parțial plățile pentru al doilea trimestru, în limita bugetului disponibil. Pentru a achita restul sprijinului cuvenit pentru costurile cu combustibilul din trimestrul al II-lea, vom avea nevoie cât mai rapid de o rectificare bugetară. Agricultura are nevoie de cel puțin 1 miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar agricultorilor până la sfârșitul anului’, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, citat în comunicat.

Schema de sprijin funcționează prin returnarea către fermieri a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă aplicată în agricultură, stabilită la 106,72 lei/1.000 litri, adică 0,10672 lei/litru, echivalentul ratei minime europene de 21 euro/1.000 litri, notează sursa citată.

‘Ajutorul de stat se va ajusta la valoarea prevăzută de OUG 24/2026 și potrivit dispozițiilor Legii 162/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei, în funcție de nivelul diminuării temporare a accizei’, se mai precizează în comunicat.

Ministerul menționează că procesarea și acordarea plăților către beneficiari se realizează prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limitele bugetului aprobat prin acest act normativ.