Tanczos Barna: În perioada acestui interimat o să apară cu siguranţă o moţiune de cenzură şi o să fie primul test pentru opoziţie dacă poate să dea jos guvernul minoritar

Vicepremierul Tanczos Barna este convins că un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR şi minorităţile naţionale se va confrunta cu o moţiune de cenzură, el spunând că acesta va fi primul test care va arăta dacă opoziţia este capabilă să răstoarne Executivul. Reprezentantul UDMR este de părere că este mult mai dificil de adunat voturi pentru ca un guvern să fie demis prin moţiune.

”În perioada acestui interimat, la un moment dat o să apară cu siguranţă o moţiune de cenzură şi o să fie primul test pentru opoziţie dacă poate să dea jos guvernul minoritar. De obicei este mult mai greu să strângi voturile pentru moţiunea de cenzură ca să treacă, pentru că Guvernul care este în funcţie mai are câteva pârghii să mai convingă câţiva parlamentari să nu voteze, din diferite motive, o moţiune de cenzură. Când trebuie să instalezi un guvern, acolo lucrurile se schimbă radical. Acolo trebuie să vină partidele, în principiu cu o susţinere formală declarată, să formeze coaliţie şi de obicei după aceea începe numărarea voturilor care se mai ciugulesc. E complicat”, a afirmat Tanczos Barna, joi seară, la Digi 24.

El s-a arătat convins că, dacă Guvernul va cădea, nu va fi nominalizat un reprezentant al PSD sau AUR pentru formarea unui nou Guvern, mai ales în condiţiile în care PSD a anunţat că nu doreşte o alianţă cu partidul suveranist.

”Avem certitudine că nu o să fie nominalizat nici de la PSD, nici de la AUR, o persoană care ar propune o coaliţie PSD-AUR. Cu siguranţă. Sunt sigur sută la sută că nici PSD nu doreşte o asemenea coaliţie în momentul de faţă. Rămâne varianta unei reaşezări a coaliţiei actuale în acest format de patru – PSD, PNL, USR, UDMR sau rămâne varianta unui guvern minoritar unde cineva, un tehnocrat, un politician, un preşedinte de partid spune: am certitudinea că partidele mele plus câteva voturi adunate din Parlament pot forma o majoritate”, a spus Tanczos, subliniind că acel preşedinte de partid poate fi chiar premierul în funcţie, preşedintele PNL Ilie Bolojan.

El s-a arătat dispus ca UDMR să fie parte a unui guvern minoritar, cu condiţia ca acesta să nu fie susţinut de AUR.