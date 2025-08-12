Tarife vamale: Trump prelungește cu 90 de zile armistițiul comercial cu Beijingul

Președintele american Donald Trump a decis să prelungească cu 90 de zile armistițiul comercial cu Beijingul privind tarifele vamale, a relatat luni presa americană, cu doar câteva ore înainte de finalul teoretic al acestui armistițiu dintre cele două puteri, relatează AFP.

Șeful statului a semnat un decret pentru a oficializa prelungirea acestui armistițiu, potrivit canalului de televiziune CNBC, specializat în economie americană și Wall Street Journal, care citează un oficial anonim al Casei Albe.

Aflați într-o dispută comercială în primăvara aceasta care a implicat tarife vamale crescute, Beijingul și Washingtonul au ajuns în cele din urmă la un armistițiu de 90 de zile în luna mai, la Geneva, în Elveția.

Acest acord a stabilit temporar suprataxa SUA pentru produsele chinezești la 30%, în timp ce tarifele Beijingului pentru produsele americane sunt de 10%.