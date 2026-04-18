TAROM: Niciunul dintre scenarii nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant

Niciunul dintre scenariile TAROM nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile, pe motivul penuriei de carburant, în aceste condiții de piață, precizează operatorul aerian național, printr-un comunicat transmis vineri AGERPRES.

‘În România nu avem o criză de aprovizionare cu kerosen, impactul resimțit la nivel de industrie provine din volatilitatea prețului țițeiului pe termen mediu și lung. În aceste condiții de piață, niciunul dintre scenariile TAROM nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant. Compania Națională de Transport Aerian are asigurate cantitățile necesare de kerosen, reconfirmate cu furnizorii săi și va continua să ofere zboruri sigure, coordonate profesionist, în regim normal’, se precizează în documentul citat.

Anterior, oficialii Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) au avertizat că în următoarele șase săptămâni anumite părți din Europa s-ar putea confrunta cu un deficit în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, în condițiile în care aproximativ 75% din importurile nete de kerosen ale Europei vin din Orientul Mijlociu.

Pe de altă parte, în comunicatul transmis vineri AGERPRES, compania TAROM acuză prejudicii comerciale, după ce în presă au apărut informații conform cărora Guvernul va decide în două săptămâni dacă închide TAROM. Potrivit operatorului aerian, sute de bilete B2B și contracte pentru curse charter ce urmau a fi achiziționate de parteneri au fost puse în stand by în mai puțin de 24h de la aparițiile de presă, până la finalul lunii aprilie.

‘TAROM este menționată în raportul CNR9 făcut public ieri (joi, n.r.) care indică faptul că statul român își propune să se implice în analizarea direcției strategice de activitate a Companiei Naționale de Transport Aerian, fără a interfera cu activitățile operaționale curente. Activitatea TAROM continuă în regim normal, variantele comunicate pe 16 aprilie presei, aflate în evaluare, pot conduce la linii directoare și decizii viitoare asupra formei pe care strategia companiei o va avea, nu la decizii proxime asupra fondului, respectiv nu asupra operațiunilor zilnice ale TAROM’, subliniază sursa citată.

Potrivit TAROM, în continuare, accentul se pune pe discuții și negocierea cu Comisia Europeană cu privire la prelungirea termenului de finalizare a Planului de restructurare după data de 30 decembrie 2026. ‘Acest demers apare în contextul activității TAROM afectate de conflictul fără precedent din Orientul Mijlociu care a condus fie la anularea zborurilor, fie la diminuarea drastică de pasageri spre destinațiile afectate de război, timp în care compania nu are voie să își schimbe rutele de zbor listate în Planul de restructurare depus în 2022’, se mai precizează în comunicat.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, joi, că săptămâna viitoare va propune spre aprobare în Guvern un memorandum privind redresarea celor 22 de companii de stat analizate în cadrul unei note de informare prezentate în ședința Executivului.

Gheorghiu a explicat că fiecare companie a trecut printr-un proces de autoevaluare pe șapte dimensiuni – strategie, guvernanță, model de business, performanță comercială, operațională, patrimonială și financiară – în urma căruia a fost realizată o clasificare strategică și o recomandare de acțiune pentru fiecare entitate.

Ea a menționat redresarea operațională ca o opțiune în cazul CFR Călători, Metrorex și TAROM.

‘În aceste companii e nevoie de măsuri ferme, de redresare, implementate cu sprijinul unor specialiști care au făcut până acum redresări în alte țări sau în alte companii similare, iar acolo unde este cazul e nevoie de notificarea Comisiei Europene pentru un eventual ajutor de stat’, a declarat Gheorghiu.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Național al României deține o flotă de 10 aeronave și are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din vara anului 2026, TAROM va începe modernizarea flotei proprii cu un număr de minimum patru aeronave Boeing 737, dintre care primele două vor sosi în iulie și august a.c. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).