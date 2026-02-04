TAROM și Scandinavian Airlines, parteneriat de tip codeshare, cu acces la rețelele de rute combinate ale acestora

TAROM și Scandinavian Airlines (SAS) au anunțat, marți, lansarea unei cooperări comerciale de tip codeshare, care oferă pasagerilor acces la rețelele de rute combinate ale celor două companii aeriene, prin zboruri operate în cadrul alianței SkyTeam.

În baza acestui acord, Bucureștiul este conectat cu destinații precum Copenhaga, Oslo și Stockholm, cu escală prin huburi europene importante, inclusiv Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt și Praga.

‘Lansarea cooperării comerciale de tip codeshare cu SAS reprezintă un pas important în extinderea conectivității internaționale oferite de TAROM pasagerilor săi, precum și în livrarea beneficiilor specifice alianței SkyTeam. Parteneriatele dintre membrii SkyTeam sunt concepute pentru a îmbunătăți experiența de călătorie și reprezintă un element definitoriu al calității oferite de companiile aeriene tradiționale. Începând de astăzi, un singur bilet și un singur check-in pentru bagaje fac călătoriile din București către principalele destinații scandinave mai simple și mai eficiente’, a declarat Bogdan Costaș, director general TAROM, citat într-un comunicat al companiei.

Biletele pentru zborurile operate în regim codeshare sunt disponibile începând cu 3 februarie, pentru zboruri cu data de început 9 februarie 2026. Biletele pot fi achiziționate de pe tarom.ro sau prin agențiile partenere TAROM.

‘Acest nou parteneriat cu TAROM marchează un pas important în consolidarea conectivității dintre Scandinavia și România. Prin combinarea rețelelor noastre și prin asigurarea unor conexiuni fluide via huburi europene cheie, oferim clienților mai multă libertate de alegere, flexibilitate și confort pe parcursul călătoriei. Împreună cu TAROM, ne propunem să oferim o experiență de călătorie coerentă și fiabilă pentru toți pasagerii’, a declarat Paul Verhagen, vicepreședinte executiv și Chief Commercial Officer al SAS.

Pe întreaga durată a călătoriei, pasagerii TAROM și SAS vor avea anumite beneficii: check-in într-o singură operațiune și etichetarea bagajelor până la destinația finală; servicii SkyPriority, care includ check-in și îmbarcare prioritare pentru pasagerii Business Class și membrii SkyTeam Elite Plus; acces gratuit la lounge-urile SkyTeam pe parcursul călătoriei pentru membrii Elite Plus și pasagerii Business Class; acumulare de mile pentru întregul itinerar în programul de fidelitate Flying Blue pentru pasagerii TAROM și în programul EuroBonus pentru pasagerii SAS.

Vor mai exista beneficii suplimentare privind limita de bagaje pentru pasagerii Elite Plus și Elite, în cadrul programului SkyTeam Elite Customer Recognition, aplicabile de la îmbarcare până la destinația finală.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Național al României deține o flotă de 15 aeronave și are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi codeshare. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATÃ).

Scandinavian Airlines (SAS), compania aeriană de referință a Scandinaviei încă din 1946, își desfășoară activitatea printr-un hub global la Aeroportul Copenhaga (CPH), completat de huburi în Oslo (OSL) și Stockholm (ARN).

Anual, compania deservește peste 25 de milioane de pasageri și transportă aproximativ 60.000 de tone de marfă către 135 de destinații din Europa, Statele Unite ale Americii și Asia. În septembrie 2024, SAS a aderat la alianța SkyTeam, iar împreună cu companiile aeriene partenere oferă pasagerilor acces la o rețea extinsă de destinații la nivel mondial.