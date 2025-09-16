Tesla majorează producția în Germania

Producătorul american de vehicule electrice (EV)Tesla intenționează să majoreze producția fabricii sale din Grünheide, lângă Berlin, în următoarele luni, a afirmat, pentru DPA, André Thierig, directorul unității.

Acesta și-a exprimat optimismul privind viitorul uzinei din Germania, în pofida condițiilor dificile de pe piață. ‘În prezent avem cifre foarte bune privind vânzările și, prin urmare, am revizuit în creștere planurile privind producția în trimestrele trei și patru’. Analizăm evoluția pieței și continuăm să vedem semnale pozitive pe toate piețele unde livrăm mașini’, a declarat Thierig.

Acesta a adăugat: ‘Desigur, aceste evoluții bune sunt și în afara Germaniei. Livrăm mașini în peste 30 de piețe din Europa și Asia, unde vedem cu certitudine tendințe pozitive’.

Germania, cea mai mare piață auto europeană, reprezintă o provocare pentru Tesla. În timp ce înmatriculările de vehicule electrice au crescut în ritm anual în august, vânzările Tesla au scăzut. Au fost înmatriculate aproximativ 1.400 vehicule Tesla, un declin anual de aproape 40%. Între timp, rivalii chinezi de pe segmentul EV își majorează cota de piață în Germania.

După retragerea subvențiilor, vânzările EV au scăzut anul trecut în Germania, dar analiștii se așteaptă la introducerea unor scutiri de impozite pentru promovarea mobilității electrice.

Din martie 2022, Tesla produce mașini electrice la fabrica de lângă Berlin, unde sunt aproximativ 11.000 angajați. Este singura fabrică a Tesla din Europa. Aici este fabricat Model Y, care recent a fost remodelat.

Obiectivul inițial al Tesla era să producă anual 500.000 mașini în Germania, și să ajungă apoi la un milion.