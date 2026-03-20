The Base Event 2026 aduce liderii e-commerce-ului din Balcani, la București

Pe 1 aprilie 2026, Base România organizează primul său eveniment propriu dedicat industriei de e-commerce din regiunea Balcanilor, în cadrul Halo Events Center. Timp de o zi întreagă, Base România oferă o platformă de dialog, networking și know-how pentru companiile care își doresc să scaleze operațiuni digitale dincolo de granițe.

E-commerce-ul în Balcani — o piață în creștere sustenabilă

Regiunea Balcanilor rămâne un teritoriu cu un potențial în creștere pentru comerțul electronic, pe fondul digitalizării rapide și al integrării accelerate cu piețele UE și cele globale. Conform European E-commerce Report, în 2024, veniturile din comerțul electronic la nivel european au ajuns la aproape €958 miliarde, marcând o creștere de circa 8 % față de anul anterior, ceea ce reflectă o adaptare solidă a consumatorilor și comercianților la cumpărăturile digitale.

Pe plan regional, piețele din Balcani și din proximitate confirmă de ce scalarea cross-border a devenit o temă strategică:

Piața de e-commerce din România este estimată la circa 7,3 miliarde de euro în 2025 și 7,9 miliarde de euro în 2026, iar Eurostat arată că 60% dintre utilizatorii de internet au cumpărat online în 2024, semn că piața are deja masă critică, dar încă există loc de optimizare operațională.

Ungaria urcă la aproximativ 4,5 miliarde de euro în 2025 și 4,8 miliarde de euro în 2026, cu o adopție online foarte puternică — 79% dintre utilizatorii de internet au cumpărat online în 2024, una dintre cele mai ridicate rate din regiune.

Bulgaria este estimată la aproximativ 2,7 miliarde de euro în 2025 și 3,3 miliarde de euro în 2026, în timp ce rata cumpărătorilor online rămâne la 57% în 2024 (sub media UE), ceea ce indică un potențial clar de creștere.

Iar în Grecia, piața este proiectată la aproximativ 31,9 miliarde de euro în 2025 și 34,8 miliarde de euro în 2026, în paralel cu o accelerare vizibilă a adopției digitale — Eurostat include Grecia între țările cu cele mai mari creșteri ale cumpărăturilor online în ultimul deceniu (+35 puncte procentuale, 2014–2024).

Per ansamblu, combinația dintre piețe deja mari și piețe aflate încă în convergență digitală face ca Balcanii și țările vecine să fie un teren foarte atractiv pentru extindere, mai ales pentru business-urile care pot scala rapid logistica, plățile și operațiunile multi-canal.

Aceste evoluții subliniază un context regional în care soluțiile tehnice, logistice și comerciale integrate devin esențiale pentru companiile care doresc să își extindă operațiunile dincolo de piețele interne.

The Base Event

Evenimentul organizat de Base România va reuni actori cheie din ecosistemul de comerț digital și va îmbina elemente educaționale cu oportunități practice de colaborare și vizibilitate:

? Data: 1 aprilie 2026? Locul: Halo Events Center? Durata: 1 zi – conferință + zonă expo.

Tot ce ai nevoie pentru a scala regional

Programul conferinței este conceput pentru a aduce laolaltă toate componentele esențiale ale excelenței operaționale în e-commerce, reunind expertiză din zonele critice pentru scalarea regională a unui business digital. Participanții vor avea acces la perspective și soluții integrate care acoperă întregul ecosistem – de la logistică și optimizarea operațiunilor de depozitare, până la extinderea pe marketplace-uri și noi canale de vânzare, tehnologii de automatizare și inteligență artificială, soluții moderne de plată și dezvoltarea performantă a platformelor online. Prin această abordare holistică, evenimentul își propune să ofere companiilor instrumentele, parteneriatele și know-how-ul necesare pentru creștere sustenabilă și expansiune eficientă în regiune.

În centrul conferinței se vor afla temele esențiale pentru orice business de e-commerce care își propune scalare regională: importanța expansiunii cross-border ca motor de creștere sustenabilă, adaptarea la trendurile emergente din Balcani și aplicarea concretă a know-how-ului operațional. Discuțiile vor aborda strategiile de intrare pe piețe noi, integrarea eficientă în marketplace-uri regionale, optimizarea logisticii pentru livrări transfrontaliere, localizarea plăților și a experienței de cumpărare, precum și utilizarea tehnologiilor emergente – de la automatizare și AI până la geo-optimizare pentru motoare de căutare și instrumente conversaționale. Accentul va fi pus pe exemple aplicate, studii de caz și lecții învățate direct din piață, astfel încât participanții să plece cu soluții concrete și replicabile pentru creșterea accelerată a afacerilor lor în regiune.

Pe durata conferinței, companiile participante vor avea acces la prezentări ale partenerilor tech, sesiuni de Q&A și oportunități de networking în zona expo.

Partenerii oficiali:

eMAG – partener principal

– partener principal Trendyol – partener platinum;

– partener platinum; Blue – partener de mobilitate.

– partener de mobilitate. Compari.ro

Skroutz

Fulfill

Upswing

„Organizarea acestui eveniment reprezintă o oportunitate importantă pentru industria e-commerce din Balcani de a dialoga și de a învăța din experiențele celor care au scalat deja afaceri digitale. Piața regională este dinamică și deschisă inovației, iar The Base Event va fi locul în care soluții, strategii și parteneriate se vor întâlni în mod concret”, spune Cătălin Gealapu, Head of Balkans, Base.

Dacă ești antreprenor, manager de operațiuni, specialist în digital sau interesat de expansiunea regională a afacerii tale, înscrie-te acum pe the.base.com – locurile sunt limitate și accesul la zonă expo și conferințe este gratuit pentru participanți înregistrați.