Țoiu: Ambasadorul Federației Ruse – chemat la MAE, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României

Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambasadorul rus la București a fost chemat la MAE, în urma încălcărilor repetate de către Federația Rusă a spațiului aerian al României.

Poziția ministrului interimar al afacerilor externe a fost exprimată după ce o nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață, la ora 10:13, de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia.

‘Anchetele privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în curs de desfășurare. Protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse se va baza pe aceste anchete. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe al României’, a scris Oana Țoiu, duminică, într-o postare pe platforma X.

Ea i-a felicitat pe piloții români și echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile, subliniind că prin acțiunile lor, aceștia contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.