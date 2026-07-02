Topul statelor care controlează resursele viitorului

Ritmul accelerat de creștere al producției de pământuri rare arată o cerere în continuă urcare, determinată de dezvoltarea industriei electronice, a energiei verzi și a tehnologiilor avansate. Creșterea producției de la 124.000 de tone în urmă cu un deceniu la 390.000 de tone în 2025 demonstrează că aceste resurse au devenit esențiale pentru tranziția tehnologică și energetică globală. Deși sunt extrase în cantități relativ mici comparativ cu alte resurse minerale, pământurile rare au o valoare economică și strategică foarte mare, influențând competitivitatea și dezvoltarea tehnologică a statelor. La nivel mondial, rezervele de pămâturile rare sunt estimate astăzi la 75 milioane de tone, potrivit US Geological Survey (Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite), iar majoritatea sunt localizate în numai câteva țări.

Pământurile rare sunt un set de 17 elemente naturale, compuse din 15 elemente din seria lantanidelor (lantan, ceriu, praseodim, neodim, prometiu, samariu, europiu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, holmiu, erbiu, tuliu, yterbiu și lutețiu), plus ytriu și scandiu, potrivit literaturii de specialitate. În afară de scandiu, toate pământurile rare pot fi împărțite în categorii „grele” și „ușoare” în funcție de greutatea lor atomică. Pământurile rare grele sunt în general mai căutate, dar elementele ușoare de pământuri rare pot fi și ele importante, arată o analiză realizată de publicația digital investingnews.com.

Topul statelor cu cele mai mari rezerve de pământuri rare

China

44 milioane de tone metrice

China extrage cele mai mari cantități de pământuri rare la nivel global și dispune, în același timp, de cele mai mari rezerve cunoscute. Potrivit US Geological Survey, această țară deține rezerve estimate la 44 de milioane de tone de pământuri rare (calculate în echivalent oxid, unitatea standard folosită la nivel internațional pentru evaluarea acestor resurse). Țara a fost, de asemenea, principalul producător mondial de pământuri rare în 2025, livrând 270.000 de tone. Dominanța Chinei atât în ​​producția, cât și în rezervele de elemente de pământuri rare a cauzat probleme în trecut. Prețurile pământurilor rare au crescut brusc când țara a redus exporturile în 2010. China și SUA se află într-un război comercial pentru pământurile rare, fiecare națiune luptând pentru cine va domina sectoarele globale de vehicule electrice și tehnologie. China a interzis exportul de tehnologie pentru fabricarea de magneți din pământuri rare în decembrie 2023, iar în 2026 a instituit controale mai stricte asupra mineritului și rafinăriilor sde pământuri rare.

Brazilia

11 milioane de tone metrice

Brazilia deține a doua cea mai mare rezervă de pământuri rare din lume, cu 11 milioane de tone metrice. În statul Goiás, Pela Ema, unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din argilă ionică din lume, produce cele patru elemente critice magnetice: neodim, praseodim, terbiu și disprosiu. Potrivit Serra Verde, proprietarul zăcământului, este singura operațiune de pământuri rare din afara Chinei care produce toate aceste patru metale grele de pământuri rare.

Deși națiunea nu a fost un producător major de pământuri rare în 2025, acest lucru se va schimba în curând. Serra Verde a început producția comercială (Faza 1) din zăcământul său Pela Ema la începutul anului 2024. Până în 2027, compania se așteaptă să ajungă la capacitatea completă în Faza 1 de 6.400 tone metrice de oxizi de pământuri rare anual. Serra Verde face în prezent obiectul unei achiziții de 2,8 miliarde de dolari americani de către USA Rare Earth, care include un acord de preluare pe 15 ani cu guvernul SUA. Se așteaptă ca tranzacția să se încheie în trimestrul al treilea al anului 2026.

Australia

6,3 milioane de tone metrice

Australia deține a treia cea mai mare rezervă raportată de minerale de pământuri rare din lume, de 6,3 milioane de tone metrice. Pământurile rare se găsesc în toată țara într-un amestec de rocă dură, nisipuri minerale grele și zăcăminte argiloase. Cu o producție de 29.000 de tone, Australia a fost al treilea cel mai mare producător de pământuri rare din lume, după o expansiune accelerată a sectorului în ultimii ani. „Țara de la antipozi” mizează pe noi investiții în domeniu, mai multe proiecte fiind deja în faze avansate de dezvoltare. Mina de pământuri rare Yangibana a Hastings Technology Metals este gata de exploatare, iar compania are un acord de preluare cu Baotou Sky Rock. Hastings se așteaptă ca operațiunea să livreze primul concentrat în trimestrul al patrului al anului 2026 și să atingă o capacitate anuală de 36.000 tone metrice de concentrat de pământuri rare până la sfârșitul anului 2028.

Rusia

3,8 milioane de tone metrice

În 2025, rezervele de pământuri rare ale Rusiei se ridica la 3,8 milioane de tone metrice. Rezervele țării au fost reduse semnificativ de la 10 milioane de tone metrice în 2023, pe baza datelor din rapoartele guvernamentale și ale companiilor. Rusia a produs 2.600 tone metrice de pământuri rare în 2025, la fel ca în anul precedent.

Guvernul rus a anunțat în 2020 planuri de a investi 1,5 miliarde de dolari pentru a concura cu China pe piața pământurilor rare, însă invazia Ucrainei a determinat partenerii comerciali să se îndepărteze de exporturile rusești.

Începând cu 2026, Rusia intenționează să își folosească rezervele de pământuri rare pentru a obține un avantaj diplomatic asupra țărilor europene care doresc să pună capăt dependenței de pământurile rare ale Chinei. Pentru a realiza acest lucru, țara planifică proiectul Angara-Yenisei Valley, un centru de procesare a pământurilor rare în Siberia, în valoare de 9,2 miliarde de dolari, sperând să aducă investiții și tehnologie de la parteneri din „țări prietene”, în principal din Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu.

Vietnam

3,5 milioane de tone metrice

Rezervele de pământuri rare ale Vietnamului se ridică la 3,5 milioane de tone metrice. Majoritatea zăcămintelor sale de minerale din pământuri rare sunt situate în regiunea muntoasă nordică a țării, inclusiv în provinciile Lai Chau și Lao Cai, iar unele se găsesc și de-a lungul coastei sale de est. În 2024, US Geological Survey a revizuit în scădere rezervele de pământuri rare ale Vietnamului de la o valoare uriașă de 22 milioane de tone metrice în anul precedent, pe baza rapoartelor companiilor și guvernului. Producția de pământuri rare a Vietnamului în 2025 a fost de doar 150 de tone metrice. În 2023, țara și-a anunțat obiectivul de a produce 2,02 milioane de tone metrice de pământuri rare până în 2030.

Statele Unite ale Americii

1,9 milioane de tone metrice

În timp ocupă locul al doilea pentru producția de pământuri rare în 2025, cu 51.000 de tone metrice, SUA ocupă doar locul șase în top când vine vorba de rezervele globale de pământuri rare, cu 1,9 milioane de tone metrice. Exploatarea la scară largă a pământurilor rare în SUA are loc doar la mina Mountain Pass din California, deținută de către compania MP Materials. Aceasta a stabilit capacități de exploatare pentru a converti o parte din producția sa în magneți de pământuri rare și produse precursoare. În ultimii ani, guvernul SUA a făcut mai multe mișcări pentru consolidarea industriei naționale a pământurilor rare. În aprilie 2024, sub administrația Biden, Departamentul de Energie al SUA a alocat 17,5 milioane de dolari pentru patru tehnologii de prelucrare a pământurilor rare și a mineralelor și materialelor critice care ar produce pământuri rare din cărbune secundar și subproduse ale cărbunelui ca materii prime. Sub administrația Trump, guvernul lucrează la crearea unui lanț de aprovizionare intern de la mină la magnet pentru a reduce dependența de China. Ca parte a acestui proces, administrația a angajat o finanțare de 1,6 miliarde de dolari pentru compania USA Rare Earth în temeiul Legii CHIPS din epoca Biden, a investit 400 de milioane de dolari SUA și a preluat o participație de 15% la producătorul autohton MP Materials și a extins finanțarea Pentagonului pentru a sprijini extracția și rafinarea pământurilor rare grele.

Groenlanda

1,5 milioane de tone metrice

Rezervele de pământuri rare ale Groenlandei se ridică la 1,5 milioane de tone metrice, dar națiunea insulară nu produce în prezent aceste pământuri rare. Cu toate acestea, are două proiecte semnificative cu rezerve mari, proiectul de pământuri rare grele Tanbreez și proiectul Kvanefjeld. În martie 2026, compania Critical Metals a anunțat un program de 30 de milioane de dolari pentru a accelera procesul de producție al Tanbreez. Compania vizează prima producție de minereu în trimestrul patru al anului 2028 sau în trimestrul 1 al anului 2029, iar primul export de concentrat până în trimestrul 3 al anului 2029.

Rezervele de pământuri rare din Europa

În prezent, nu există mine de pământuri rare în Europa, dar există mai multe țări cu rezerve, inclusiv una cu o nouă descoperire semnificativă. La începutul anului 2023, compania suedeză de stat LKAB a anunțat că a identificat cel mai mare zăcământ de pământuri rare de pe continent, zăcământul Per Geijer, cu resurse de pământuri rare de peste un milion de tone metrice de oxizi. Întrucât Uniunea Europeană se concentrează puternic pe construirea propriului lanț de aprovizionare prin Legea privind materiile prime critice, zăcământul Per Geijer ar putea deveni o sursă importantă de pământuri rare pentru regiune. Și alte câteva țări din Europa dețin rezerve semnificative de pământuri rare. Printre acestea se numără Norvegia, Finlanda și Suedia deoarece regiunea are o mineralizare similară cu Groenlanda.

Cum stă România

România deține resurse de pământuri rare, dar deocamdată acestea nu sunt exploatate. De exemplu, pământuri rareau fost identificate la Grădiștea de Munte din județul Hunedoara, în văile apropiate de Sarmizegetusa Regia. Alte rezerve de pământuri rare au fost identificate la Glogova și Cleșnești în județul Gorj, unde în perioada 1980 – 1990 au fost exploatate cariere de titan. Pământuri rare au mai fost descoperite și în nisipurile din Delta Dunării, în special în grindul Chituc, unde în aceeași perioadă a funcționat o exploatare de nisipuri cu conținut de titan și zirconiu. Un alt zăcământ de molibdenit cu pământuri rare şi de magnetit a fost descoperit în anii 1980 pe valea pârâului Jolotca, în nord vestul masivului alcalin Ditrău, din Munții Giurgeu, județul Harghita, în zona Poienari – Tigveni, din județul Argeș, precum și în zonele miniere din Apuseni și Maramureș.

Lista pământurilor rare și utilizarea lor

Lantan (La) – camere video, sticlă optică Ceriu (Ce) – catalizatori auto, ecrane LED Praseodim (Pr) – magneți puternici, turbine Neodim (Nd) – motoare electrice, boxe audio Prometiu (Pm) – baterii nucleare (aplicații rare) Samariu (Sm) – magneți permanenți, lasere Europiu (Eu) – ecrane TV, lămpi fluorescente Gadoliniu (Gd) – imagistică medicală (RMN) Terbiu (Tb) – lumini fluorescente, magneți Disprosiu (Dy) – magneți rezistenți la căldură Holmiu (Ho) – echipamente nucleare Erbiu (Er) – fibre optice, lasere medicale Tuliu (Tm) – aparatură cu raze X Iterbiu (Yb) – detectoare de radiație, laser Lutețiu (Lu) – catalizatori petrolieri, scanere

Alte două elemente rare, deși nu sunt lantanide, sunt considerate „pământuri rare” pentru că: sunt folosite în aplicații tehnologice similare (aviație, aliaje, electronică), se găsesc în aceleași tipuri de zăcăminte, au proprietăți fizico-chimice asemănătoare cu ale lantanidelor;