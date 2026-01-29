Toyota, cel mai mare producător mondial de automobile pentru al șaselea an la rând

Grupul japonez Toyota Motor Corp. a rămas în 2025 cel mai mare producător auto din lume, pentru al șaselea an consecutiv, datorită cererii robuste de vehicule hibride în America de Nord, depășind rivalul german Volkswagen AG, informează agenția de presă Kyodo.

Conform datelor publicate joi, vânzările globale anuale ale grupului Toyota, incluzând și cele ale producătorului de minivehicule Daihatsu Motor Co. și cele ale producătorului de camioane Hino Motors Ltd., au crescut cu 4,6% în ritm anual, până la 11,32 milioane de unități, stabilind un nou record de vânzări.

Volumele de vânzări ale producătorului auto japonez le-au depășit cu mult pe cele de 8,98 milioane de vehicule raportate de constructorul german Volkswagen, al doilea cel mai mare producător mondial, ale cărui vânzări au scăzut cu 0,5% anul trecut.

De una singură, marca Toyota a vândut anul trecut un număr record de 10,54 milioane de vehicule la nivel global, în creștere cu 3,7%, grație unei creșteri de 7,3% a vânzărilor în America de Nord, până la 2,93 milioane de unități. De asemenea, vânzările Toyota în străinătate au crescut cu 3,1%, până la un record de 9,25 milioane de unități, în pofida tarifelor vamale mai mari impuse de Statele Unite. Vânzările din China au crescut cu 0,2%, ajungând la 1,78 milioane de unități, pe fondul intensificării concurenței cu producătorii autohtoni, în timp ce vânzările din Japonia au crescut cu 4,1%, ajungând la 1,50 milioane de unități, datorită cererii solide pentru noul model de lux Crown.

Producția la nivel mondial a grupului a crescut cu 5,7%, ajungând la 11,22 milioane de unități, producția de automobile marca Toyota crescând cu 4,5%, până la 9,95 milioane de unități.