Toyota rămâne, pentru al șaselea an, cel mai bine vândut producător auto mondial

Toyota Motor și-a menținut, în 2025, pentru al șaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, după ce grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pe anul trecut, care nu depășesc totalul companiei nipone în primele 11 luni, transmit DPA și Kyodo.

Toyota a vândut pe plan mondial 10,32 milioane de vehicule în perioada ianuarie-noiembrie 2025, în timp ce rivalul german a vândut pe ansamblul anului trecut 8,98 milioane de unități, un declin de 0,5% față de 2024.

Toyota, împreună cu subsidiarele Hino Motors și Daihatsu, este din 2020 cel mai bine vândut producător auto mondial.

În China, o piață majoră pentru Volkswagen, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul intensificării concurenței din partea producătorilor auto interni. China este cea mai mare piață auto din lume.

De asemenea, vânzările în America de Nord au înregistrat un declin de 10,4% anul trecut, pe fondul taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump.

În schimb, Volkswagen AG a raportat o creștere a vânzărilor de 3,8% în Europa, la 3,38 milioane de vehicule. În America de Sud, creșterea a fost chiar mai solidă, de 11,6%, la 663.000 unități.

Pe plan mondial, vânzările Volkswagen AG de vehicule electrice (EV) au crescut cu 32% anul trecut, la 983.100 unități, cifrele din Europa și Statele Unite depășindu-le cu mult pe cele din 2024.

‘Mai presus de toate, concurența intensă din China, taxele vamale și încheierea subvenționării vehiculelor electrice în SUA au afectat afacerile noastre. Pe de altă parte, ne-am extins semnificativ poziția în Europa, în pofida noilor competitori. Și în America de Sud ne-am majorat cota de piață’, a apreciat Marco Schubert, membru al Board-ului și responsabil cu vânzările mărcii Audi, o subsidiară a grupului Volkswagen.

Analiștii apreciază că 2026 va fi un test dificil pentru vehiculele electrice, pe măsură ce producătorii auto chinezi se extind, iar apetitul consumatorilor rămâne neuniform în Asia și Europa.