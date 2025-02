Trendyol sărbătorește un an în România: Bucureștiul, în top 3 orașe internaționale după numărul de comenzi în ultimul trimestru din 2024

În doar un an de activitate în România, Trendyol, unul dintre cele mai importante marketplace-uri internaționale de e-commerce, a atras peste 1,3 milioane de cumpărători activi la nivel local, clienții români achiziționând peste 13 milioane de produse pe platformă. România a devenit astfel cea mai importantă piață a Trendyol din Europa Centrală și de Est, reprezentând 70% din baza de clienți a companiei în regiune. Mai mult, în ultimul trimestru al anului trecut, Bucureștiul s-a clasat în top 3 orașe internaționale după numărul de comenzi în rețeaua multi-regională a Trendyol, ce cuprinde 15 țări.

„Suntem încântați de rezultatele obținute în primul nostru an de activitate în România, care ne-au confirmat încă o dată că am ales să ne extindem pe o piață cu un apetit fantastic pentru oferta noastră. Ca atare, obiectivul nostru principal aici este să oferim în continuare servicii extraordinare clienților noștri. După inaugurarea depozitului din Ștefănești, următorii noștri pași includ extinderea echipei, deschiderea unui birou local Trendyol și investiții în tehnologie de ultimă generație”, declară Irem Yılandil, Head of International Expansion, Trendyol Group.

Top orașe din România cu cele mai multe comenzi în 2024

Potrivit datelor Trendyol, majoritatea comenzilor înregistrate de marketplace în România anul trecut au provenit din marile centre urbane, cu Bucureștiul în frunte, urmat de Cluj-Napoca și Constanța. În plus, în ultimul trimestru din 2024, Capitala României a fost printre primele 3 orașe internaționale, ca număr de comenzi (în afara Turciei), după Baku și Riyadh.

Anul trecut, majoritatea clienților români au fost femei, iar articolele de modă, precum rochiile, puloverele și bluzele, s-au numărat printre cele mai vândute produse.

De asemenea, noiembrie a fost cea mai performantă lună pentru Trendyol. În timpul celor două campanii de Black Friday desfășurate în Europa Centrală și de Est, România a fost liderul vânzărilor regionale, cu aproximativ 3 milioane de produse vândute în doar două săptămâni.

Top branduri locale pe Trendyol

Compania a început primele inițiative de integrare a vânzătorilor locali pe platformă la sfârșitul anului 2024, reușind într-un timp scurt să atragă peste 20 de branduri, printre care Mini Prix (modă), Gerovital, Mayie (produse cosmetice), Drool și Bebeluc (produse pentru copii). Pentru 2025, Trendyol are în plan să integreze peste 200 de comercianți locali noi pe platformă și să-și extindă gama de produse și categorii.

În ceea ce privește numărul total de comercianți, în 2024, pe platforma Trendyol din România au fost activi 6.600 de vânzători, oferind peste 4 milioane de produse. Printre cele mai vândute branduri s-au numărat nume populare precum US Polo Assn, Happiness İstanbul, Nike, Madmext, Tommy Hilfiger, Adidas sau Puma.

Mai mult, în primul său an pe piața din România, Trendyol a construit o comunitate solidă de influenceri și derulează în prezent unul dintre cele mai mari programe de influenceri din țară, creând astfel o conexiune autentică cu clienții. În 2024, la promovarea produselor de pe Trendyol au contribuit peste 2.800 de influenceri, care au postat circa 150.000 de Instagram stories pe conturile lor de social media. De asemenea, compania a organizat 5 evenimente offline dedicate influencerilor, consolidând astfel relațiile și promovând brandul în rândul acestora.

„Pe viitor, Trendyol își propune să consolideze fundația solidă construită în primul an pe piața din România. Ne dorim să oferim și mai multă diversitate, integrând peste 200 de comercianți locali în 2025, pentru a deveni alegerea principală a cumpărătorilor online din România”, a concluzionat Irem Yılandil.

Despre Trendyol

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 și între timp a devenit primul decacorn din Turcia și una dintre cele mai importante platforme de comerț electronic din lume. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai bine de 40 de milioane de clienți prin intermediul aplicațiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Germania, Azerbaidjan, statele din Golf și, recent, din România, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Grecia.