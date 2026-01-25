Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100% dacă încheie un acord comercial cu China

Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă Canada că-i va impune taxe vamale de 100% asupra exporturilor către SUA dacă încheie un acord comercial cu China, după ce premierul canadian Mark Carney a anunțat săptămâna trecută finalizarea cadrului unui astfel de acord, informează agențiile AFP și Reuters.

Dacă Mark Carney ‘crede că va face din Canada un ‘depozit portuar’ prin care China să-și trimită bunurile și produsele către SUA, el se înșală amarnic’, a scris președintele american pe rețeaua socială Truth Social.

‘China va mânca de vie Canada, o va devora complet, inclusiv distrugându-i afacerile, structura socială și întregul său mod de viață’, a susținut Trump.

‘Dacă Canada încheie un acord cu China, va fi imediat lovită de taxe vamale de 100% asupra tuturor bunurilor și produselor canadiene care intră în SUA’, a indicat liderul de la Casa Albă.

În timpul unei vizite recente în China, premierul canadian Mark Carney a descris această superputere asiatică drept un ‘partener de încredere și predictibil’, iar în discursul susținut la forumul economic de la Davos el i-a îndemnat pe liderii europeni să încurajeze investițiile chineze în țările lor.

Trump și-a manifestat miercuri iritarea la forumul de la Davos față de discursul susținut acolo în ziua precedentă de premierul Carney, care a avertizat asupra atitudinilor hegemonice ale marilor puteri ce conduc la sfârșitul ordinii internaționale bazate pe reguli și asupra folosirii de către acestea a integrării economice ca instrument de presiune.

‘L-am văzut ieri pe premierul vostru, care n-a fost prea recunoscător’, a spus Trump în discursul său la forum. ‘Canada trăiește de pe urma Statelor Unite. Să-ți amintești asta, Mark (Carney), data viitoare când faci o declarație!’, i-a indicat Trump premierului canadian. ‘Canada primește o grămadă de lucruri gratuite. Ei ar trebui să fie recunoscători pentru asta, dar nu sunt’, a pretins el insistent.

Dintre participanții la forumul de la Davos, premierul canadian a ieșit în evidență cu un discurs bine articulat, care a primit aplauze. El a avertizat că ‘vechea ordine mondială’ bazată pe reguli nu mai există, și nici nu va mai exista din nou, din cauza rivalității dintre marile puteri.

Fără a face vreo referire explicită la Statele Unite sau la Trump, premierul Mark Carney a subliniat că restul lumii, în special puterile medii, trebuie să lase la o parte ipocrizia, să accepte noua realitate și să facă front comun pentru a nu fi înghițite de marile puteri, despre care a spus că își urmăresc interesele folosind integrarea economică drept mijloc de presiune.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, care este un apropiat al lui Trump, a lăudat discursul premierului canadian, considerându-l cel mai bun discurs rostit acum la forumul de la Davos, întrucât a oferit o perspectivă clară asupra schimbărilor profunde ce au loc în prezent în lume.

După ce a revenit la Casa Albă în urmă cu un an, Trump a spus de mai multe ori că dorește să facă din Canada al 51-lea stat al SUA, iar recent a distribuit o imagine cu o hartă creată cu ajutorul Inteligenței Artificiale în care Canada, Groenlanda și Venezuela apar acoperite cu drapelul american

După discursul premierului canadian la Davos, Trump a retras invitația adresată Canadei de a se alătura așa-numitului ‘Consiliu pentru Pace’, o inițiativă al cărei scop declarat este de a contribui la soluționarea conflictelor armate din întreaga lume, dar pare să fie gândită de Trump mai degrabă ca un substitut al ONU. Numai 18 din cele circa 60 de țări invitate de Trump să facă parte din acest consiliu au semnat la forumul de la Davos ‘Carta’ sa fondatoare. Cele care doresc să devină membre permanente, adică să fie membre mai mult de trei ani, ar trebui să plătească din primul an o cotizație de un miliard de dolari, conform respectivei carte.