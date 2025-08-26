Trump amenință China cu noi suprataxe dacă nu-și exportă magneții din pământurile rare

Președintele american Donald Trump a amenințat luni China cu tarife de aproximativ 200% pentru produsele chinezești care intră în Statele Unite dacă Beijingul nu își accelerează exporturile de magneți din pământuri rare, relatează AFP

‘Trebuie să ne dea magneți. Dacă nu ne dau, atunci vom impune tarife de aproximativ 200%. Dar nu cred că vom avea o problemă cu asta’, a declarat președintele american, în prezența omologului său sud-coreean Lee Jae-myung, în timpul unui schimb de replici cu presa în Biroul Oval.

China este principalul producător mondial de pământuri rare, care sunt utilizate la fabricarea magneților esențiali pentru industria auto, electronică și armanent.

Însă, la începutul lunii aprilie, statul-partid chinez a impus o licență pentru exportul acestor materiale strategice, o decizie văzută ca o măsură de represalii împotriva tarifelor americane.

Beijinul și Washingtonul au început apoi un război comercial în toată regula, fiecare răspunzând la creșterile de tarife ale celeilalte, ajungând la 125% și 145% de fiecare parte.

De atunci, negocierile dintre cele două puteri mondiale au contribuit la atenuarea tensiunilor, iar guvernul chinez s-a angajat să accelereze emiterea de licențe pentru un anumit număr de companii americane.

‘Cred că avem o relație excelentă cu China. Am vorbit recent cu președintele Xi (Jinping) și, la un moment dat în acest an, ar trebui să mergem în China’, a adăugat Donald Trump.

Deși a recunoscut că Beijingul are ‘câteva atuuri în mânecă’, el a reiterat că ‘avem și noi unele destul de incredibile’. ‘Dar nu vreau să joc aceste cărți pentru că, dacă aș face-o, ar distruge China’, a avertizat Trump.

Oficialii americani și chinezi s-au întâlnit de trei ori în ultimele luni pentru a rezolva o serie de probleme legate de relațiile lor comerciale.

În urma acestor întâlniri, cele două țări au convenit să mențină taxele vamale pe care și le impun reciproc la 30%, respectiv 10%, pentru 90 de zile, perioadă care a fost deja prelungită de două ori, cea mai recentă până în noiembrie.

La rândul său, Beijingul a obținut în special o relaxare a restricțiilor privind exporturile de semiconductori de înaltă precizie din Statele Unite, a căror vânzare către companiile chineze fusese treptat înăsprită, în special sub predecesorul lui Donald Trump, Joe Biden.