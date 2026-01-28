Trump anunță că produsele sud-coreene vor fi taxate cu 25%

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de 25%, argumentând că parlamentul de la Seul nu a ratificat suficient de repede acordul comercial semnat între cele două țări, notează AFP.

‘Întrucât parlamentul coreean nu a ratificat acordul nostru comercial istoric, care este prerogativa sa, am decis să majorez taxele vamale pentru automobile, cherestea, produse farmaceutice și toate celelalte taxe vamale reciproce de la 15% la 25%’, a scris Trump într-un mesaj postat pe rețeaua sa Truth Social.



‘Președintele Lee și cu mine am ajuns la un mare acord între cele două țări ale noastre pe 30 iulie și am reafirmat condițiile acestuia când am vizitat Coreea de Sud pe 29 octombrie. De ce nu l-a aprobat parlamentul coreean?’, s-a întrebat Trump.

Seulul a răspuns imediat, declarându-și intenția de a discuta problema cu Washingtonul ‘cât mai curând posibil’. ‘Nu a existat nicio notificare oficială din partea guvernului Statelor Unite… în această etapă’, a afirmat președinția sud-coreeană într-un comunicat.

‘Ministrul comerțului Kim Jung-kwan, care se află în prezent în Canada, intenționează, de asemenea, să călătorească în Statele Unite cât mai curând posibil pentru a se consulta cu secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, pe această temă’, a adăugat Seulul.

Negociat pe parcursul mai multor luni, acordul dintre cele două țări a fost finalizat la sfârșitul lunii octombrie 2025 și a redus în mod semnificativ taxele vamale pentru produsele sud-coreene la maximum 15%, inclusiv cele supuse unor tarife specifice sectorului, cum ar fi automobilele, teoretic vizate de taxe vamale mai mari.

Aceste condiții au apropiat țara est-asiatică de cele obținute de vecina sa, Japonia, și de Uniunea Europeană (UE), de asemenea supuse unei limite maxime de 15% la exporturile lor către Statele Unite.

În schimb, Coreea de Sud s-a angajat să nu aplice un o suprataxă mai mare de 15% asupra automobilelor americane importate, dar, mai important, să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite, ‘dintre care 200 de miliarde de dolari în numerar și 150 de miliarde de dolari pentru cooperare în sectorul construcțiilor navale’, a precizat la acea dată un consilier al președintelui Lee Jae Myung.

La sfârșitul lunii iulie, Donald Trump a mai afirmat că Seulul s-a angajat să achiziționeze gaz natural lichefiat (GNL) american și alte surse de energie în valoare de 100 de miliarde de dolari în următorii trei-patru ani.

Acest acord este crucial pentru Coreea de Sud și industria sa auto. Piața americană absoarbe jumătate din exporturile de autoturisme sud-coreene, care reprezintă 27% din totalul exporturilor țării către Statele Unite.

Sectorul construcțiilor navale, în care Washingtonul dorește ca industriile sale să redevină competitive, este, de asemenea, un sector strategic pentru Coreea de Sud, deoarece țara este al doilea cel mai mare constructor de nave din lume, după China.