Trump l-a numit pe Orban un lider fantastic: Mulți nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează

Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni președintele american Donald Trump, la conferința de pace privind Fâșia Gaza, desfășurată în stațiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roșie, informează marți MTI.

