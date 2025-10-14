Trump l-a numit pe Orban un lider fantastic: Mulți nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează

Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni președintele american Donald Trump, la conferința de pace privind Fâșia Gaza, desfășurată în stațiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roșie, informează marți MTI.
Aurul depăşeşte pragul de 4.100 dolari pe uncie, atingând un nou record istoric
Nicuşor Dan: Este foarte mult spaţiu pentru investiţii americane în România
UE va reduce sau elimina taxele vamale la mai multe produse agroalimentare ucrainene
Rafila: Congresul PSD va fi pe data de 7 noiembrie; noua echipă de conducere va avea cinci prim-vicepreședinți
JPMorgan anunță un enorm plan de finanțare a unor industrii strategice americane
Secretarul Trezoreriei SUA spune că închiderea Guvernului federal începe să afecteze economia
Vucic: Serbia își va proteja interesele cu privire la compania petrolieră NIS
Mînzatu: CE pregătește un plan de acțiune împotriva bullying-ului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri
MF: România a atras patru miliarde de euro la ultima și cea mai de succes emisiune de euroobligațiuni din acest an
ANAF atenționează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției
Alexandru Rafila: Scopul unei reforme este de reducere a cheltuielilor, nu de concediere a oamenilor
Comisia Europeană: Politica de Coeziune a contribuit la creșterea PIB-ului UE cu 0,6% și la atenuarea disparităților regionale
Abrudean: PNL va iniția un alt proiect pentru reducerea numărului de parlamentari la 300
Tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, identificate de Departamentul de Combatere a Fraudelor Visa
China: Exporturile în Statele Unite au scăzut semnificativ în septembrie
Banca Națională a Bulgariei achiziționează două tone de aur înaintea adoptării euro
Pîslaru: Jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, din perspectiva Comisiei Europene
UNSAR: Peste 700 de dosare de daună au fost deschise în urma furtunilor și inundațiilor, în ultimele trei săptămâni
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie, cu 69,16% în ritm anual
INS: Câștigul salarial mediu net a scăzut la 5.387 lei, în august
Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie