Ucraina devine prima ţară din Europa care lansează serviciul direct-to-cell al Starlink

Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia satelitară ”direct-to-cell” a Starlink, într-un efort de a menţine milioane de utilizatori conectaţi în timpul penelor masive de curent şi al infrastructurii avariate de război, transmite Reuters.

Compania oferă pentru început servicii de trimitere SMS prin tehnologia Starlink, urmând ca apelurile vocale şi datele mobile să fie introduse anul viitor, în baza unui acord între Starlink, compania lui Elon Musk, şi grupul de telecomunicaţii Veon, proprietarul Kyivstar.

”În Ucraina, a rămâne conectat înseamnă a rămâne în siguranţă”, a declarat directorul general Oleksandr Komarov, subliniind că noul serviciu va întări rezilienţa reţelei.

Kyivstar deserveşte aproximativ 22,5 milioane de utilizatori mobili.

Serviciul va permite menţinerea conexiunii pe telefoanele obişnuite 4G în timpul penelor prelungite, în zone recent eliberate unde reţelele terestre sunt distruse sau în reconstrucţie, precum şi în operaţiuni de salvare şi misiuni umanitare.

Compania a crescut deja autonomia reţelei prin instalarea de baterii şi generatoare care pot menţine funcţionarea timp de peste 10 ore fără alimentare din reţeaua electrică.

De la începutul războiului, atacurile ruseşti cu drone şi rachete au lovit frecvent infrastructura energetică ucraineană, provocând pene extinse şi deteriorând capacităţile de distribuţie şi producţie.

Tehnologia ”direct-to-cell” permite conectarea telefoanelor mobile direct la sateliţi, care retransmit semnalul către sol. Armata ucraineană se bazează pe peste 50.000 de terminale Starlink pentru comunicaţii pe câmpul de luptă şi operaţiuni cu drone.