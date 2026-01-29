UE are nevoie de un euro digital pentru a deveni independentă de SUA, spune comisarul Dombrovskis

Uniunea Europeană trebuie să pună la punct rapid un euro digital pentru a reduce dependența blocului de companiile de plăți dominante din SUA, a declarat miercuri comisarul pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters.

Banca Centrală Europeană lucrează la introducerea unui euro digital încă din 2020, pentru a-și moderniza sistemul de plăți și a se asigura că banii săi rămân relevanți într-o lume din ce în ce mai digitală. Progresul a fost lent, parțial din cauza lipsei de urgență politică în Europa, dar și a unei anumite rezistențe din partea sectorului bancar. Însă disponibilitatea administrației Trump de a folosi presiunea economică asupra Europei pentru a-și atinge obiectivele, cum ar fi în cazul Groenlandei, a ajutat la revizuirea priorităților.

‘Astăzi, peisajul plăților noastre este puternic dominat de furnizori non-europeni. Acest lucru ne face dependenți de companiile deținute de străini într-o lume din ce în ce mai polarizată și fragmentată’, a declarat Dombrovskis la Summitul Bancar European.

Aproape două treimi din toate tranzacțiile cu cardul din UE sunt acum gestionate de giganții americani Visa și Mastercard. Dombrovskis a spus că o astfel de dominație a făcut UE vulnerabilă. ‘Cedarea unui astfel de grad de control tehnologic asupra economiei UE către alții ar putea împiedica capacitatea noastră de a acționa autonom. Aceasta prezintă amenințări reale la adresa rezilienței și securității noastre economice’, a spus comisarul european.

Un euro digital, care să fie utilizat atât pentru achizițiile online, cât și pentru plățile în magazine, ar rezolva această problemă, iar lucrările la acesta ar trebui accelerate, a adăugat Dombrovskis. ‘Europa are nevoie de un euro digital pentru era digitală. Acest euro digital ar trebui privit în contextul mai larg al îmbunătățirii autonomiei strategice a Europei’, a declarat Dombrovskis.

La finele anului trecut, cele 27 de guverne ale UE au convenit că își doresc un euro digital care să fie utilizabil oricând, oriunde, indiferent dacă utilizatorii sunt conectați la internet sau offline. Odată ce va finaliza negocierile cu Parlamentul European, BCE poate emite euro digital, despre care a estimat că ar putea fi operațional în 2029.