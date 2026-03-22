UE le cere statelor membre să reducă ţintele de stocare a gazelor, din cauza războiului cu Iranul

Uniunea Europeană a cerut statelor membre să reducă ţintele de stocare a gazelor naturale şi să înceapă reumplerea rezervelor treptat pentru a limita cererea, în contextul creşterii preţurilor energiei în timpul războiului dintre Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, a relatat sâmbătă Financial Times.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, le-a cerut statelor membre să reducă ţinta de umplere a depozitelor de gaze la 80% din capacitate, cu 10 puncte procentuale sub obiectivele oficiale ale UE, ”cât mai devreme posibil în sezonul de umplere, pentru a oferi certitudine şi linişte participanţilor la piaţă”, potrivit ziarului, care citează o scrisoare.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Preţurile gazelor în Europa au crescut cu până la 35%, după ce atacurile dintre Iran şi Israel au vizat unele dintre cele mai importante infrastructuri de gaze din Orientul Mijlociu, provocând pagube care probabil vor necesita ani pentru a fi reparate.

În scrisoare, Jorgensen a afirmat că aprovizionarea energetică a Uniunii Europene ”rămâne relativ protejată”, dar a cerut ”un răspuns colectiv” la conflict şi a avertizat că ”evoluţiile recente indică faptul că ar putea dura mai mult până când producţia de gaz petrolier lichefiat va reveni la nivelurile de dinaintea crizei”, potrivit Financial Times.

Depozitele de gaze permit Europei să acopere cererea de energie şi încălzire în timpul iernii şi reprezintă un element esenţial pentru securitatea energetică a regiunii.

”Trebuie să facem aceste ţinte mai flexibile”, a declarat un oficial al Uniunii Europene pentru publicaţie.

Comisia Europeană a instruit miercuri guvernele să fie flexibile în aplicarea regulilor UE privind importurile de gaze, într-o măsură menită să evite ca legislaţia privind eliminarea treptată a energiei ruseşti să blocheze livrările necesare pentru stabilizarea aprovizionării în timpul crizei provocate de conflictul cu Iranul.